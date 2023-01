La Plataforma de gent gran denuncia el contrasentit que es viu amb el tema àpats a la residència de la Font

La Plataforma en Defensa de les Pensions Públiques i dels Drets de la Gent Gran ha convocat aquest matí una nova concentració a la plaça Major de Manresa a la qual, tot i el fred que feia, han assistit una trentena de persones. Entre els temes que han tractat hi ha el fet que a la residència pública de la Font dels Capellans no es pugui fer servir la cuina de l'equipament, que depèn de la Generalitat de Catalunya, justament perquè no està adequada a la normativa vigent, que també depèn de la Generalitat. Tot un contrasentit que fa que, en el tema dels àpats, la residència manresana depengui d'un servei de càtering que havia generat queixes per part dels usuaris i els seus familiars en considerar que la qualitat no era suficient.

Segons han informat fonts de la plataforma, aquesta situació ha canviat recentment perquè a principis d'aquest mes de gener es va rellevar l'empresa de càtering que hi havia, la qual cosa ha suposat una millora substancial pel que fa a la qualitat del menjar. Malgrat això, la residència continua depenent d'una empresa de fora perquè, tot i tenir una cuina convenientment equipada, no la pot fer servir. Manca de voluntat política En la trobada d'aquest matí també s'ha parlat del projecte estancat de fer una residència pública al Xup. La plataforma ha denunciat que, si bé ha enviat cartes certificades, urgents i amb justificant de recepció als dos darrers consellers de Drets Socials, Violant Cervera i al seu successor, Carlos Campuzano, no ha rebut cap resposta; només la promesa de convocar-los a una reunió a Barcelona que està pendent des de principis de desembre. La plataforma atribueix a la "poca voluntat política que hi ha" el fet que la demanda de fer una residència al barri del Xup no faci cap pas endavant, tot i que "la conjuntura política mai no ha estat tan favorable", atès que a Manresa governen ERC i Junts i a la Generalitat, ERC, després que la militància de Junts decidís sortir del Govern. També han traslladat el tema a la delegada del Govern a la Catalunya Central, Montserrat Barniol. Taula sobre la sanitat pública De cara al proper 16 de febrer, l'entitat ha organitzat una taula rodona a l'entorn de la sanitat pública; el març n'organitzarà una sobre les residències (llistes d'espera, redefinició de normatives...); i, de cara a l'abril, una tercera amb els alcaldables a les eleccions municipals del maig centrada en la temàtica de la gent gran. A la del proper dia 6, que tindrà lloc a les 6 de la tarda a la sala d'actes del Centre Cultural el Casino, hi intervindran Elisabet Descals, metgessa de família i directora del Servei d'Atenció Primària Bages-Berguedà-Moianès de l'ICS; Antònia Raich, directora de comunicació i participació de la Fundació Althaia; Anna Vidal, metgessa jubilada; Paco Pareja, infermer i sindicalista, i Josep Fuentes, usuari.