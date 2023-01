Jordi Borràs rep el 10è Premi Josep Maria Planes i reclama ser intolerants amb els intolerants

"En nom de la tolerància, tenim el dret a no tolerar la intolerància". Aquesta frase tanca el llibre d'investigació periodística Tots els colors del negre. L’extrema dreta a l’Europa del segle XXI (Ara Llibres), amb què el fotoperiodista Jordi Borràs (Barcelona, 1981) s'ha fet mereixedor de la 10a edició del Premi Josep Maria Planes d'investigació periodística, que ha recollit aquest dimarts al vespre en un acte celebrat a la sala d'actes del Centre Cultural el Casino de Manresa, amb una quarantena de persones.

Borràs va estudiar a l'Escola Massana amb la idea de ser il·lustrador, però es va "deixar seduir" pel fotoperiodisme i ja no l'ha abandonat, ha explicat en una interessant conversa conduïda pel també periodista Salvador Redó, que va exercir fins a la seva jubilació al diari Regió7. Ha remarcat que, tot i que sembli una obvietat, "la feina de periodista és ser als llocs" i que, en el seu cas, tot i que en més d'una ocasió li ha generat seriosos problemes d'integritat física, en cap cas és per "una voluntat d'heroïcitat" sinó "perquè crec que ho he de fer".

Ha denunciat "la normalització de l'extrema dreta", que ha definit com "l'esclerosi de la democràcia" i com quelcom que "s'ha de combatre", i s'ha mostrat especialment dur amb el PSC per barrejar-s'hi quan li ha interessat, per exemple, en les manifestacions contra l'independentisme català. Alhora, ha admès preocupació quant a l'auge i la possible evolució que està vivint l'extrema dreta a nivell d'Europa. Per això ha fet la crida, que plasma el final del seu llibre, a "ser intolerants amb els intolerants".

Que no es perdi el periodisme d'investigació

Mar Martí, presidenta de la Demarcació Catalunya Central del Col·legi de Periodistes de Catalunya, ha llegit el veredicte i, tot seguit, l'alcalde de Manresa, Marc Aloy, ha lliurat el premi Josep Maria Planes, convocat per la Demarcació Catalunya Central del Col·legi de Periodistes, amb el suport de l’Ajuntament i dotat amb 1.000 euros, a Borràs, que en el seu agraïment ha insistit a reclamar que, en el tema de l'extrema dreta, "la neutralitat no hi té cabuda".

Aloy també ha fet entrega d’una menció especial a Núria Orriols pel reportatge d’investigació Privilegis al Parlament: la cambra paga 1,7 milions d’euros anuals a funcionaris que no hi treballen. La jove periodista ha demanat que no es perdi el periodisme d'investigació, un gènere, ha recordat, que requereix temps i que els mitjans hi apostin. Alhora, ha fet notar que, per tal que la informació sigui independent, "cal que es pagui", i ha apuntat, pel que fa al seu treball d'investigació, que encara hi ha molts interrogants per resoldre, com ara per què hi havia funcionaris que cobraven sense treballar.

L'alcalde Aloy ha tancat l'acte posant l'accent en la diferència entre una piulada de 155 caràcters i el periodisme d'investigació; recordant el manresà que dona nom al guardó, i insistint que "a casa nostra també hi ha feixisme, i alguns van amb la senyera", fent referència "a un partit amb el nom d'un partit de la ultradreta francesa que va amb l'estelada i que està vinculant immigració amb seguretat". Ha acabat la seva intervenció apel·lant a la "feina ben feta" i adreçant als periodistes presents a la sala un "confiem en vosaltres".