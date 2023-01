Amb un espectacle a la plaça Major i un piromusical. La capital del Bages acomiadarà d'aquesta manera el projecte Manresa 2022 el proper 18 de febrer, un colofó a totes les activitats organitzades els darrers mesos per commemorar els 500 anys de l'estada d'Ignasi de Loiola a la ciutat i que també servirà per retre un reconeixement a les entitats, institucions i patrocinadors que hi han participat.

L'acte de clausura començarà a les 20 h i constarà d’un muntatge audiovisual acompanyat de la música en directe d’una violoncel·lista, titulat ‘Temple de llum i aigua’, a càrrec de Taste of Nature. Aquest espectacle servirà també per inaugurar el Jardins de Llum, el festival d’art efímer que se celebra per la Festa de la Llum, i que enguany es trasllada al cap de setmana més proper a la festivitat, amb una duració de dos dies. Després d’aquesta actuació, tindrà lloc on piromusical, a càrrec de la Pirotècnia Peñarroja, en el qual la llum i la música s’uniran per posar el punt final a l’Any de Celebració de Manresa 2022, tot evocant el missatge de transformació que ha acompanyat el projecte durant aquests mesos. El mateix 18 de febrer, abans de l’espectacle de cloenda, l’Ajuntament farà una recepció institucional de reconeixement a les entitats, institucions i patrocinadors que han col·laborat en l’Any de Celebració, que han estat una vuitantena. Més enllà de Manresa 2022 Un cop tancat l’Any de Celebració, el projecte Manresa 2022 "continuarà el seu camí", explica l'Ajuntament en un comunicat, "mantenint actes que s’han anat consolidant en la programació cultural de la ciutat i que estan pensats per potenciar la petjada ignasiana que guarda Manresa", com les Jornades Gastronòmiques del Camí Ignasià —que enguany se celebraran al març—, el cicle de música Sons del Camí o la Marxa del Pelegrí. Caminada 'Camí de Comiat' Dins d’aquestes activitats per potenciar el Camí Ignasià, i com a novetat d’aquest 2023, el dia 25 de febrer es farà la caminada ‘Camí de Comiat’, organitzada per l’Ajuntament de Manresa, l’Ajuntament del Pont de Vilomara, La Cova de Sant Ignasi i la Parròquia de la Salut de Viladordis. Recorrerà els primers 10 quilòmetres del camí que va fer Ignasi de Loiola quan va marxar de Manresa, des de l’Espai Manresa 1522 fins a la plaça de l’Ajuntament del Pont de Vilomara. La inscripció té un preu de 5 euros i es pot fer a la web www.manresa2022.cat i a l’Oficina de Turisme de Manresa (plaça Major, 10) a partir del dimarts 7 de febrer fins al divendres 24.