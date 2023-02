Els casos setmanals de covid baixen de 1.100 a 90 en dos mesos a la Catalunya central

La darrera setmana analitzada pel Departament de Salut de la Generalitat els diagnòstics per covid al conjunt de la Catalunya central van ser 90.

Per posar la xifra em context cal recordar que la primera setmana d'octubre els nous casos constatats superaven els 400 setmanals i que fins al desembre la situació es va anar agreujant i es van arribar a comptabilitzar 1.100.

Va ser en aquell moment que, conseqüentment amb el seguiment de les dades, es van tornar a prendre mesures de restricció d'acompanyament en els centres assitencials. A la Fundació Althaia de Manresa la tendència a l’alça de casos de covid-19 i d’altres infeccions respiratòries agudes, com la grip i el virus respiratori sincitial (VRS) que causa la bronquiolitis van fer que es tornés a restringir l’horari d’acompanyament dels pacients ingressats a les plantes d’hospitalització convencional de Sant Joan de Déu, que només poden tenir un sol acompanyant de 8.00 a 13.00 hores i de 17.00 a 20.00 hores. En cap cas estan autoritzades les visites socials ni de cortesia a cap àrea d’Althaia. Pel que fa a Urgències i a Consultes Externes els pacients només poden accedir al centre amb un acompanyant.

Les mesures s'han mantingut en vigor malgrat que des del desembre fins a l'actualitzat les xifres de nous diagnòstics no han parat de davallar fins arribar a la situació actual.

Noranta diagnòstics en una setmana és una quantitat molt menor que el miler que hi havia a mitjans de novembre i principis de desembre, però encara és més baixa si es contraposa a mesos anteriors.

Més de tres mil diagnòstics setmanals

El Departament de Salut de la Generalitat va comptabilitzar 3.192 nous positius confirmats entre el 27 de juny i el 3 de juliol. Per trobar més de tres mil casos diagnosticats cal remuntar-se al febrer de 2022. Fa 1 any, l’augment de nous casos de covid-19 semblava no tenir aturador. La comarca del Bages superava el llindar dels tres mil positius en una setmana i en el mateix període només a Manresa se'n comptabilitzaven 1.316.

El passat juliol va continuar amb 2.700 nous casos de covid setmanal sector sanitari de la Catalunya central.

D’aquests casos, la majoria afectaven a menors de 60 anys, 1.784, i menys de mil, 913, exactament, a majors de 60 anys.

En aquests moments, la majoria de nous positius, 53, tenen menys de 60 anys i els 37 restants, més de 60 anys. Com es pot apreciar les dimensions són molt diferents i això fa que el sistema sanitari estigui menys tensionat pel que fa a la covid, però estigui patint l'impacte d'altres virus respiratoris.

Pel que fa a la traducció que la menor circulació del virus té en els hospitals, cal dir que dels més de cent ingressats que hi havia fa dos mesos s'ha passat a 37 en el conjunt de les comarques del Bages, Berguedà, Solsonès, Moianès, Anoia i Osona, la darrera setmana analitzada.

En aquest cas i a diferència del que passa en el nombre de diagnòsticats, la majoria dels ingressats són de més de 60 anys, 35 de 37, i només dos tenen edats compreses entre els 45 i els 59 anys.