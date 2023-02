Althaia i Sant Andreu passen el període més gran sense morts per covid

El gener no hi va haver morts per covid-19 ni a Althaia ni a Sant Andreu.

La bona notícia ho és encara molt més si es té en compte que és el primer mes des que es va declarar la pandèmia que això passa. El març del 2020 va començar un luctuós recompte que ha sumat fins ara 655 defuncions als centres assistencials de la ciutat. Cada més han perdut la vida per l'epidèmia persones als centres assistencials, fins que ha arribat aquest gener. Han estat 34 mesos consecutius en els quals hi ha hagut un mes amb 132 víctimes -l'abril del 2020- i altres amb una però, fins ara, cap recompte havia reflexat l'absència de víctimes. Calma després de gairebé 3 anys Aquesta situació de calma després de gairebé 3 anys de tempesta pandèmica ha arribat sense avisar, ja que cal recordar que fa un mes la notícia era que durant el desembre s'havien produït deu defuncions, una quantitat molt important. Si fa un mes, les 7 morts a Althaia i les 3 a Sant Andreu es produïen després d'un mes de novembre amb 5 víctimes mortals i un mes d'octubre amb 4, en el que marcava una preocupant tendència a l'alça, l'absència de morts per covid al gener dona resposta a una de les grans preocupacions que es plantejaven en la fase final de la pandèmia i què era com podien afectar els retrobaments familiars a causa de les festes nadalenques. El Nadal no afecta La resposta ha estat que la celebració de les festes no s'ha notat en els gràfics de seguiment quan l'epidèmia s'acosta als 3 anys de durada. Així, si fa un mes hi havia 12 persones hospitalitzades, les darreres dades mostren 8 hospitalitzats per covid, tots ells a Althaia. També resulta important remarcar que cap d'ells tenia ahir necessitat de cures intensives. Durant el darrer mes van ingressar a Althaia per covid 20 persones i no es va produir cap defunció. Tenint en compte que queden 8 ingressats, la resta ha anat a engruixir la xifra d'altes proporcionada per la institució assistencial i que ascendeixen a 4.167 des del març del 2020. Sant Andreu va comunicar que el 31 de gener no tenia cap persona ingressada per covid-19 i que en els trenta dies anteriors havia tingut quatre ingressats a causa de l'epidèmia de coronavirus sense que es produís cap defunció. Sense haver d'afegir cap víctima mortal al recompte el mes de gener queda vigent la xifra de 655 defuncions a la què es va arribar fa un mes, de les quals 469 a Althaia i 186 a Sant Andreu. Mentre que el darrer mes 24 persones han necessitat hospitalització a causa de l'epidèmia, el mes anterior la xifra va ser molt superior: 109 persones, 66 a Althaia i 43 a Sant Andreu.