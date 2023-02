La Festa de la Llum, Jardins de Llum i la fira de l’Aixada. Aquest febrer promet, a Manresa. Aquest dijous al migdia s’han presentat els actes de la Llum que aquest any administra el Gremi de Constructors de Manresa i Comarca. Compleix els seus 700 anys d’història, que es diu aviat, i una forma de celebrar-ho és fer-se càrrec de la Llum.

La seva voluntat és deixar petjada. Entre els actes que ha preparat hi ha la instal·lació d'una escultura a la plaça Sant Ignasi, al costat de la capella del Rapte, per commemorar aquests 700 anys. És on va néixer la cofraria. També el pregoner de la Llum d’enguany està relacionat amb aquest àmbit. Serà el constructor i aparellador Agustí Cots i Calsina. Se celebrarà al saló de sessions de l’Ajuntament -els últims anys s’havia fet al teatre Conservatori- el 17 de febrer a les 7 de la tarda. L’escola Pare Algué protagonitzarà el pregó infantil.

De l'11 de febrer al 5 de març

A pams, però. Els actes de la Llum començaran l’11 de febrer amb el Joc de Ciutat al Centre Històric, i s’acabarà el 5 de març amb la tradicional Transéquia. Entremig hi haurà el pregó, actes culturals i lúdics de tota mena, els esmentats Jardins de Llum, la representació del Pacte de la Concòrdia -renovat de dalt abaix- i l’arribada de la llum i l’aigua, i els més tradicionals, ja pròpiament el dia 21 de febrer, com la missa solemne el Carme, la pujada i baixada del pilar de quatre a les escales del Carme i la ballada de la imatgeria. I com no, la fira de l’Aixada el cap de setmana del 25 i 26.

Els actes els han presentat aquest dijous al migdia la regidora de Cultura i Festes, Anna Crespo; el president de l'Associació Misteriosa Llum, Joan Manel Miquel; la comissària de Jardins de Llum, Roser Oduber; i el president del Gremi de Constructors, Josep Alias.

Crespo ha destacat la bona entesa, voluntat i perseverança, «valors de la Llum», que hi ha hagut entre l’organització per tirar endavant el programa d’activitats. Un programa «ric i variat», ha destacat, per la seva part, Miquel.

Un nou Pacte de la Concòrdia

Ha ressaltat la renovació total del Pacte de la Concòrdia que es representarà el 20 de febrer a les 8 del vespre a la plaça Europa. És hereu del Misteri de la Llum que es va haver de deixar de fer al Carme a causa de la pandèmia, i que ara es deixarà de representar definitivament. L’any passat es va substituir, un pèl a correcuita, per un espectacle a la muralla del Carme. Ara s’ha replantejat amb la voluntat que tingui continuïtat. Serà molt plàstic i visual, ha avançat Miquel, amb textos entenedors i didàctics.

Gremi de Constructors

El Gremi de Constructora és l’únic d’origen medieval que perdura en l’actualitat. Pot presumir que té 700 anys d’història. Els compleix, precisament, aquest febrer. Actualment compta amb 72 associats.

El seu president, Josep Alias, ha presentat els actes que organitza. Una de les activitats serà el concurs de joves paletes que es farà el 18 de febrer al matí a Sant Domènec. El mateix matí i a la mateixa plaça hi haurà una festa infantil durant la qual es construirà el mural de la Llum. Ja el dia 24 es presentarà una reedició i actualització del

llibre «De mestres de cases a constructors», de l’historiador Francesc Comas.

El 20 de febrer a 2/4 de 7 de la tarda s’inaugurarà a la plaça de Sant Ignasi una escultura per recordar els 700 anys del gremi. S’instal·larà al costat de la capella del Rapte, «que és on va néixer la cofraria, segons Alias. Es tracta d’una obra de l’arquitecte Xavier Tragant.

Jardins de Llum, cita amb l’art

Jardins de Llum és l’altra gran cita d’aquest febrer. Serà el cap de setmana del 18 i 19 de febrer. Per novè any consecutiu s'incorpora a la Festa de la Llum. Es tracta d'un festival d’art efímer sobre la llum i l’aigua. Hi haurà més d’una vintena de propostes, 13 de les quals als carrers del Centre Històric, dues exposicions i dues actuacions en viu, a part de tot un seguit de muntatges a l’Anònima.

Jardins de Llum és una mostra sobre noves tendències artístiques contemporànies relacionades amb la llum i l’aigua amb la particularitat que la tradició de la Llum li dona, a Manresa, una personalitat pròpia segons la directora del projecte, Roser Oduber. L’espectacle inaugural se celebrarà el dissabte 18 a les 8 del vespre a la plaça Major, i a continuació hi haurà el castell de focs de cloenda de Manresa 2022.

L’Aixada, els dies 25 i 26 de febrer, acabarà d’arrodonir el febrer festiu a la ciutat.