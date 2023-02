L’Ajuntament de Manresa porta anys sense atendre peticions per tenir hort públic al Xup o al Poal

La situació la va fer emergir el grup municipal de Fem Manresa mitjançant una pregunta formulada en el darrer ple municipal.

El regidor de Ciutat Verda, Pol Huguet, va explicar que aquesta situació s’havia donat perquè la instauració del canvi de sistema de neteja i recollida de residus urbans de la ciutat havia requerit tants esforços que hi havia temes que havien quedat desatesos.

La regidora de Fem Manresa, Gemma Boix, va recordar que al barri manresà del Xup hi ha mig centenar d’horts municipals amb parcel·les d’entre 120 i 140 metres quadrats amb guixeta, eines i material.

Boix va afirmar que el seu grup municipal tenia coneixements que feia anys que l’Ajuntament no atorgava llicències per aprofitar aquests horts familiars malgrat les peticions que havien estat formulades.

El regidor de Ciutat Verda, Pol Huguet, va explicar que en aquests moments de les 49 parcel·les n’hi havia 39 ocupades i que el setembre passat eren 42.

Per atendre hi ha, en aquests moments, 39 sol·licituds pels horts públics del Xup i 23 que no manifesten preferència concreta i ja els estaria bé un hort al Xup o al Poal, on també hi ha parcel·les de conreu municipals.

El regidor de Ciutat Verda va especificar que la darrera adjudicació es va realitzar el 13 agost del 2019, «fa molt temps».

Va afegir que «fa 3 mesos que s’estan revisant les sol·licituds acumulades de fa uns quants anys» per actualitzar-les, veure si encara els interessa i recopilar les dades necessàries.

Huguet va dir que fa 3 mesos que es realitza aquesta feina perquè «a l’octubre es va aconseguir el reforç de personal que ens faltava».

Segons va explicar, el treballador que se n’encarregava va agafar baixa, no va tornar a l’equip i no va ser reemplaçat. «Ens hauríem pogut dedicar més, però tenim el personal que tenim i el pollastre que tenim entre mans amb el nou plec de residus i neteja i informadors. La prioritat del mandat era els residus i no ho podíem fer tot».

El regidor de Ciutat Verda va explicar que òbviament tant ell com el personal volien donar resposta a les peticions i, simplement, el que ha passat és que «se n’encarregaven les mateixes persones i no ho podíem fer tot» i davant d’aquesta constatació ha calgut marcar prioritats.

També va reconèixer que no havia estat possible donar resposta a aquestes demandes «ni a altres coses que ens havíem proposat. És veritat i sap greu».

Situació diferent a les Escodines i la Culla

A Manresa no hi ha horts urbans públics només al Xup i al Poal sinó també a les Escodines i a la Balconada. Els dos darrers casos no han tingut els problemes de no adjudicació de noves parcel·les perquè la gestió la realitzen entitats i no l’Ajuntament amb la regidoria de Ciutat Verda saturada per la gestió del canvi de sistema de residus.

Al barri de la Balconada hi ha parcel·les dels horts ecològics i comunitaris de la Culla, de caire social, estan ocupats per veïns que hi planten els seus cultius.

Es tracta d’un projecte impulsat i coordinat entre el Pla de Desenvolupament Comunitari de la Balconada, la Casa de la Culla i el Punt Òmnia de la Balconada, amb el suport de l’associació de veïns del barri.

Els horts de la Culla són dividits en 16 parcel·les de 80 o 150 metres quadrats.

És un espai multifuncional que respecta l’entorn natural i que genera vincles amb el medi ambient i la comunitat. La iniciativa ofereix parcel·les per a cada unitat hortícola, integrada per diverses persones, que treballen el seu hort i en recullen els fruits per a l’autoconsum. L’estiu passat en formaven part 35 hortolans.

Al barri de les Escodines, els enciams, mongeteres i altres hortalisses dels horts urbans alegren, quan és temporada, el solar del barri que li va costar a l’Ajuntament 15 milions d’euros per sentència judicial.

Els horts els gestiona l’associació de veïns del barri després que l’Ajuntament cedís els terrenys. El projecte d’horts urbans el va impulsar fa anys l’entitat veïnal de les Escodines amb l’objectiu de promoure la cohesió entre els veïns.

Els primers es van posar en marxa al camí de les Saleses. Posteriorment, l’associació de veïns es va interessar per estendre la iniciativa al solar que dona a les Saleses, el passatge Puig i al darrere dels edificis del carrer Viladordis.

Són els terrenys que un jutge del Tribunal Superior de Justícia de Catalunya, en el litigi entre la propietat i l’Ajuntament de Manresa, va acabar dictaminant que valien valien 11,1 milions d’euros més interessos.

Tenint en compte que no hi havia constància que hi hagi previst fer-hi res a mitjà termini, l’Associació de Veïns de les Escodines va demanar ampliar el projecte social d’horts urbans.