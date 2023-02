El projecte de Fàbrica Nova preveu que hi hagi un institut en un edifici annex

El projecte de fer un pol de coneixement a la Fàbrica Nova de Manresa, amb un nou campus de la Universitat Politècnica de Catalunya, contempla també fer-hi un institut en un edifici nou annex a l’actual nau.

L’institut s’especialitzaria en batxillerat científic, seguint la línia del projecte de promoure la investigació i recerca cientifica amb l’objectiu de fer transferència de coneixement i també atraure i sobretot retenir talent.

El centre de secundària aniria a l’edifici que el projecte inicial preveu construir al costat de l’actual nau de Fàbrica Nova. També acolliria altres serveis relacionats amb el pol de coneixement. Pel que fa a l’equipament industrial, allotjaria les activitats destinades a la formació, investigació i serveis comuns com per exemple la biblioteca, entre altres coses.

De totes formes, tots aquests detalls s’han d’acabar d’especificar al pla funcional, el document que ha de detallar volums, necessitats i els espais que hi hauria d’haver a Fàbrica Nova com aules, els laboratoris, despatxos, biblioteca, el Centre de Formació Pràctica, espais de recerca, sales polivalents, serveis auxiliars o sales per a la ciutat perquè es preveu que sigui un campus obert.

Segons els últims càlculs, el pressupost de la primera fase del projecte seria de gairebé 41 milions d’euros, que inclourien l’adquisició de Fàbrica Nova i les finques del voltant per part de l'Ajuntament de Manresa -12,3 milions-, la rehabilitació de la nau industrial i els treballs per encabir-hi tots els serveis previstos. Serien 23,5 milions més. L’edifici annex, sense calendari ni termini previst d’execució, costaria prop de 5 milions d’euros més.

A això caldria afegir-hi la urbanització de l’entorn, ja que el projecte de la Fàbrica Nova ha de permetre relligar els barris que l’envolten: Escodines, Sagrada Família i Vic-Remei, i generar una nova centralitat a Manresa.

Pendent de licitació

El projecte de la Fàbrica Nova està pendent de la licitació del projecte que ha de definir com s’ha de fer la rehabilitació i la consolidació de cobertes i façanes de la nau industrial. El novembre passat el govern de l’Ajuntament de Manresa va afirmar que l’adjudicació era imminent.

Hi opten cinc empreses de la vintena que es van presentar inicialment al concurs. Un cop s’adjudiqui, tindrà un termini de sis mesos per elaborar la proposta i, posteriorment, s’haurà de convocar un nou concurs perquè empreses constructores puguin optar a fer les obres de rehabilitació de la Fàbrica Nova.

De moment el projecte compta amb 10 milions d’euros que hi ha posat el govern central a través dels pressupostos generals de l’estat.

També h ha hagut moviments interns. Aquest passat gener l’alcalde de Manresa, Marc Aloy, i el rector de la Universitat Politècnica de Catalunya, Daniel Crespo, van presentar qui dirigirà el projecte de la Fàbrica Nova. Es tracta de Xavier Massó, qui va ser fins a l’octubre passat gerent de la Politècnica de Catalunya.