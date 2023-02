El centre públic hereu de la Joviat es dirà Institut Escola Manresa

Institut Escola Manresa. Així és com es dirà el nou centre públic que guanyarà Manresa a partir del curs vinent. Es tracta de l'escola de la Muralla de Sant Francesc que fins aquest curs ha format part de la Fundació Joviat com a centre concertat. Si la setmana passada va transcendir que el director seria Antoni Massegú, actual regidor d'Esports de Manresa i exdirector de l'institut cal Gravat durant vuit anys, Regió7 ha sabut ara el nom que tindrà el primer institut escola públic de la capital del Bages.

El novembre de l'any passat es va fer públic que l'Escola Joviat passaria a formar part de la xarxa pública el curs vinent. Ho va anunciar in situ el conseller d'Educació, Josep González-Cambray, en una visita al centre. Dos anys abans, aquest diari havia avançat que l'escola mantenia converses amb Educació per passar a ser un centre públic. Feta la petició, la resposta a la sol·licitud per tal que els nivells d'educació de segon cicle, d'educació primària i d'educació secundària obligatòria s'integressin a la xarxa de titularitat de la Generalitat segons el que preveu el Decret Llei 10/2019 de 28 de maig va ser que, «en la mesura que es vagin acomplint les condicions per fer-la efectiva i es puguin concretar en un acord, aquest es podria fer efectiu a l'inici del curs 2022-2023» i que «per això cal anar avançant en l'estudi de tots els aspectes vinculats i que són clau en el protocol d'integració: béns mobles, béns immobles, personal adscrit al centre i tractament d'altres aspectes». El gener del 2021 es va saber que el centre es mantindria com a mínim un curs més com a escola concertada i que el canvi es podria materialitzar a l'inici del curs 2022-2023, però, finalment, el novembre del 2021 la petició de l'Escola Joviat va ser denegada pel Departament d'Educació.

Al cap d'un any, les tornes van canviar i, mitjançant la visita del conseller, es va fer públic que el Centre Històric guanyaria un nou centre públic d’educació infantil, primària i ESO amb la suma de 1.030 places públiques. La integració preveu mantenir l’alumnat i l’equip humà i no afecta ni els estudis de Batxillerat ni els de Formació Professional que també ofereix la Joviat.

La de l’Escola Joviat va ser la dotzena integració de centres a la xarxa pública des de la publicació del Decret Llei 10/2019, que regula aquest aspecte.