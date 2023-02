Més de 350 persones han assistit aquest migdia a la placeta del forn Montlló per celebrar que fa cent anys es va inaugurar La Casa del Bacallà al carrer Sant Miquel de Manresa. La festa ha consistit en un piscolabis en què el bacallà era l'ingredient principal de tots els canapès.

Elisenda Sitjes i Miquel Ventura, mare i fill, són la quarta i cinquena generació que se n'encarrega de l'establiment familiar que fa un segle que està obert i qualifiquen de "meravellosa" la celebració que ha tingut lloc aquest migdia. Per Ventura, la clau de l'èxit del negoci ha estat "l'adaptació als nous temps sense perdre l'essència de la botiga, que és el tracte personal i el producte de bona qualitat".

Bona part de les persones que han acudit a la cita són clients habituals de la botiga. Ignasi Solernou sempre ha comprat el bacallà a la Casa del Bacallà tot i que li queda lluny de casa seva perquè, a parer seu, "és una de les botigues que tenen un producte més bo". També destacava el caliu que dona "el fet que els dependents et coneguin de tota la vida".

La feinada que ha portat a l'establiment preparar tot el menjar pel piscolabis d'avui ha fet que tota la família s'involucrés de ple en el repte. L'àvia d'en Miquel Ventura, Montserrat Fontenet, s'ha passat el matí dins la cuina preparant bunyols amb un somriure a la cara. En declaracions a Regió7 ha assegurat que mai no s'hagués imaginat fent bunyols per tanta gent, ha afegit que "és un dia de molta felicitat".

Una de les convidades més destacades de la vetllada ha estat Remei Ribas, més coneguda com l'àvia Remei, una cuinera reconeguda per la seva feina de divulgació de la cuina catalana i amiga personal de la família propietària de l'establiment.

Miquel Ventura ha destacat una anècdota que per ell i la família ha estat molt emocionant. Una dona de 97 que gairebé no surt de casa ha anat avui a la celebració per donar el seu suport a la botiga. Per Ventura ha estat molt impressionant, "la meva àvia havia atès aquesta dona i comprava el bacallà sencer i l'esqueixava ella a casa seva, ara ve el seu besnét a comprar els mateixos trossos de bacallà. Em sembla molt bonic que s'hagi pogut acostar, ha estat molt emotiu per tots".

El piscolabis ha finalitzat amb una teatralització de dos actors que representaven els fundadors de la botiga, Pepito Fontanet i la seva cosina, Ventura Fontanet. Han explicat la història de com va començar el negoci i quin és el camí que ha seguit fins a arribar a la celebració del seu centenari.