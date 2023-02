La setmana vinent serà la darrera amb el parc de l'Agulla tancat

Les obres al llac del parc de l’Agulla van començar el dia 23 de gener i s’allargaran tres mesos. Les tres primeres setmanes està tancat perquè s’ha considerat que era més segur. La setmana vinent serà la darrera que estarà tancat.

Les obres, amb un pressupost total de 757.944 euros (amb IVA), inclouen fer a les parets del llac tres forats de sortida de l’aigua amb unes comportes per poder-los obrir i tancar; dos abocaran l’aigua al canal de regadiu del Poal i, el tercer, al de Viladordis. Aquesta setmana ja estaven molt avançats. L’objectiu de la seva construcció és afavorir el moviment i circulació de l’aigua del llac més enllà de la part central per impedir que quedi estancada.

Una altra actuació passa per instal·lar sota terra del camí que envolta el llac al llarg de 500 metres unes canonades d’un metre de diàmetre que possibilitaran portar directament l’aigua del punt per on entra des de la Séquia fins a la potabilitzadora sense haver de passar pel llac. En ambdós casos, tal com va explicar aquest diari en l’edició del dia 26 de gener passat, l’objectiu final és millorar la qualitat de l’aigua que arriba a les cases.

Hi ha una tercera actuació que, aquesta sí, requeria buidar del tot el llac, que és la substitució de dues vàlvules; una de buidat del llac i una altra que dona aigua cap a la planta. Aquesta setmana, aprofitant que el llac ha quedat sec, ja s’executa la seva substitució i s’ha retirat el material vell. Una vegada feta aquesta operació, es tornarà a deixar entrar l’aigua de la Séquia al llac perquè es torni a omplir.