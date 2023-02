La comunitat educativa de l’escola pública Muntanya del Drac del barri del Xup de Manresa està amoïnada perquè tem que els hi retallin places. De cara al curs vinent Educació ha deixat entreveure que rebaixarà la ràtio d’alumnes d’Educació Infantil de 3 anys, EI3. A més a més no els hi han assegurat, en aquest cas el Consell Comarcal, el transport escolar d’alumnes del nucli de Manresa fins el centre escolar.

L’Associació de Familiars d’Alumnes (AFA), la direcció de la Muntanya del Drac i també l’Associació de Veïns i Veïnes del Xup, han fet públic un comunicat amb un títol explícit: «Què és una escola sense nenes i nens?» en el qual expressen la seva preocupació pel futur del centre.

La ràtio a EI3 serà de 18 alumnes, el curs vinent. Al Xup seria de 12. Segons la comunitat educativa, les previsions es lliguen a la natalitat del barri del Xup però «no creiem que hagi de ser així, ni que hagi de ser diferent a altres escoles».

Al mateix temps reclamen més que s’asseguri el transport escolar a tots els infants que ho necessitin, igual que es fa amb la resta d’escoles que disposen d’aquest servei. Segons comenten representants de la comunitat educativa, el curs passat quatre alumnes assignats a la Muntanya del Drac van ser reubicats en altres centres de la ciutat perquè no hi havia places a l’autobús.

El transport el paga el Consell Comarcal del Bages a través d’un conveni amb l’Ajuntament de Manresa perquè no seria un servei obligatori al ser una escola dins el municipi.

Amb la particularitat que es tracta d’un col·legi de Manresa, però situat en un barri que no té transport urbà, sinó interurbà, i això vol dir més car i menys freqüències, fa notar la comunitat educativa. Es queixen que no han aclarit explícitament que hi haurà places per a tothom. Actualment el servei el cobreix un autobús.

Davant aquesta situació l’AFA, l’escola i l’entitat veïnal, reivindica tenir la mateixa ràtio que qualsevol escola i poder assegurar el transport escolar.

Millores al barri

Al comunitat asseguren que en una setmana que tant l’Ajuntament com el departament d’Educació fan gala de la inversió d’1,1 milions d’euros que faran als centres educatius manresans aquest 2023 (veure Regió7 de l’1 de novembre), «com a AFA trobem inacceptable rebre un tracte discriminatori vers la nostra escola. Som un projecte d’escola pública, inclusiva i de qualitat. No acceptem aquestes mesures i treballarem per tal que tots els infants tinguin els mateixos drets».

Així mateix opina que si es fan efectives les retallades serà un pas més en la llarga llista de «necessitats urgents que tenim al barri». Manifesten que «si volem qualitat de vida al Xup, cal invertir en millores per l’habitatge, fer realitat el bus urbà amb una tarifa que no ens discrimini respecte la resta de la ciutat, la residència i el dispensari».

El comunicat acaba dient que «cal dotar el barri de serveis públics de qualitat i cal que la nostra escola, els nostres infants i el nostre veïnat siguin tractats amb el mateix respecte que la resta de manresans i manresanes».