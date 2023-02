La Fira de l’Aixada de Manresa arribarà enguany a la 26a edició. Recupera la plena normalitat després de l’emergència sanitària. Tant que tornaran les aus rapinyaires, una de les activitats que genera més expectació, i es potenciarà novament la plaça Milcentenari, que havia quedat arraconada des que hi van fer una pista per jugar a futbol. Ara l’integraran a la fira.

L’Aixada se celebrarà el cap de setmana del 25 i 26 de febrer amb novetats com espectacles renovats, campaments nous o un espectacle d’il·luminació a l’acte central nocturn a la plaça Major el dissabte i diumenge al vespre. Es dona més rellevància als seguicis del rei i el bisbe, que allarguen el seu recorregut perquè els puguin veure més gent.

La base de la fira medieval, però, continuaran sent els actes centrals a la plaça Major que reviuen la llegenda de la Llum i la séquia. Es manté el guió, l’espectacle i l’escenari al mig de la plaça Major que es van estrenar l’any passat coincidint amb el 25è aniversari de l’Aixada.

Aquest dimarts al migdia han presentat el certamen. En un escenari poc habitual: l’alberg del Carme. Per ressaltar que la plaça Milcentenari torna a sortir a escena. Hi han participat la regidora de Cultura i Festes, Anna Crespo; el coordinador de l’Associació Manresa de Festa, Joan Orriols; i els membres de la Taula de Coordinació Artística de l’Aixada: Tàtels Pérez Grau; Dani Ledesma Jiménez; Mireia Cirera Pintó i Climent Ribera Riera.

A la Milcentenari

A la plaça Milcentenari hi haurà dansa, espectacles de teatre, exhibicions d’esgrima i de lluita vikinga, a més a més de l’exposició i exhibició d’aus rapinyaires -que també participen als espectacles centrals- a càrrec de la companyia Las Águilas de Vallporquero. També s’hi podrà veure una exposició d’armes, jocs gegants de fusta i una barca medieval.

El camp de futbol que hi ha al mig de la plaça s’integrarà a la fira, i al seu interior s’hi celebraran diverses activitats.

Els actes centrals

Els actes centrals, els que escenifiquen la visita a Manresa del rei Pere III -a qui la ciutat li demanarà que intercedeixi davant el bisbe de Vic perquè es pugui acabar la séquia- i la del bisbe Galceran Sacosta, es continuaran representants el dissabte i el diumenge al migdia i a la tarda a la plaça Major de Manresa.

Els guions es van estrenar l’any passat. Ara s’han ajustat, se li ha donat «més solvència escènica» i s’han incorporat més actors i més personatges, tenint en compte que el personatge «més important és el poble», ha assegurat Pérez.

L’acte del vespre en el qual coincideixen el rei i el bisbe per resoldre el conflicte de la séquia i que es representarà a 2/4 de 8, es titula «L’aigua és llum». Aquest any la llum tindrà més rellevància, ha avançat Pérez. Es projectarà un mapping a la façana de l’Ajuntament que serà «una novetat espectacular».

Els seguicis del rei i del bisbe faran un recorregut més llarg. En el cas del del rei sortirà de la plaça de la Reforma per anar a la plaça Major passant per la Plana de l’Om, Born, Muralla de Sant Domènec, plaça Europa, carrer del Carme i Cap del Rec. El del bisbe també sortirà de la Reforma per anar a la plaça Gispert, Plana de l’Om, carrer Sant Miquel i plaça Major.

Segons Ledesma, són recorreguts que s’havien fet anys enrere i que es recuperen tenint en compte que és una de les actuacions més espectaculars de la fira i que veu més gent.

Més espectacles

També hi haurà espectacles al parc de la Seu – amb un campament nou de capacitació de cavallers-; a la plaça Europa; el carrer del Balç; la plaça Sant Ignasi Malalt; la plaça Gispert on «procurarem que no deixin de passar coses» segons Ribera; la casa Amigant i la Plana de l’Om, pn hi haurà l’Aixada infantil. Durant tot el cap de setmana els visitants també es trobaran espectacles itinerants.

Una altra de les novetats d’aquest any serà el «Jardí jueu», que anirà a càrrec del grup de jueus de l’Aixada i que s’instal·larà a la Baixada dels Jueus, al pati del darrere de l’Ajuntament on és previst que hi vagi el futur arxiu comarcal. S’hi podrà descobrir la mística del món jueu català.

Segons el president de Manresa de Festa, Joan Orriols, els veritables protagonistes de la fira són les entitats que la fan possible. En aquesta ocasió hi prendran part uns 500 participants, a més a més dels membres de l’equip tècnic. Hi actuaran 27 grups. Orriols ha destacat que l’Aixada és un dels esdeveniments que més gent atrau a Manresa.

Pel que fa a les parades, n’hi haurà 200 repartides pel Centre Històric. Les mateixes que els darrers anys. L’horari d’obertura de la fira serà de les 10 del matí a 2/4 de 9 del vespre.