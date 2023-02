El dijous dia 9 de febrer, el Partit Popular de Manresa farà la presentació del candidat a l’alcaldia de Manresa Josep Lluís Javaloyes, que donarà unes pinzellades del que serà el programa electoral del PP per les eleccions municipals del 28M.

El lloc de la presentació serà en el reservat del restaurant Yutaka, de l’antic hotel Pere III a les 7 de la tarda.

El programa electoral aposta per la generació d'activitat econòmica com a forma de generar recursos, "ja que augmentar els impostos no es el camí per generar riquesa".

Proposa rebaixar la taxa de recollida d’escombraries a persones que visquin soles i

rebaixar l’impost de circulació dels vehicles que facin servir els autònoms per repartir o transportar mercaderia.

En l'àmbit social, el PP de Manresa considera necessari instaurar el servei gratuït de podologia i perruqueria a domicili per a persones grans amb mobilitat reduïda i amb problemes per sortir de casa.

En un tercer apartat dirigit a mobilitat i seguretat proposa la creació d’una oficina antiokupació "per ajudar a propietaris i veïns afectats per aquest greu problema".

Preocupació pel cost de l'oficina de turisme

El PP demana com és que a la nova l'oficina de turisme, a la Casa Fàbregas, "inicialment el pressupost per reformes era de 150.000 i ja es porten invertit més de 550.000 euros. A més, amb un contracte de lloguer per vint anys i pagades les mensualitats des del primer mes, quan l'edifici es troba en un estat ruïnós".

El PP subratlla que es paguin les mensualitats de 5.000 euros des del primer dia del contracte. "Sabem que no és pas cap irregularitat, però el sentit comú demanaria que es comencessin a pagar els lloguers de la nova oficina de turisme un cop aquestes reformes estiguessin acabades i l'espai en funcionament", afirma.

D'altra banda, considera que tots aquests diners que s'aporten en mensualitats a la nova oficina de turisme, podríem estar destinades a coses més prioritàries per la ciutat.