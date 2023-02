Compartimentació i acabats, mobiliari, instal·lacions, paviments, estructures i senyalització. Són els elements de l’estació d’autobusos de Manresa en els quals s’intervindrà mitjançant una inversió propera als 500.000 euros.

La necessària millora a l’estació manresana, de la qual ja es va fer ressò aquest diari (vegeu edició del 13 de febrer passat), s’emmarca en un projecte global de la Generalitat que inclou treballs en estacions de busos i parades existents, així com la instal·lació de noves parades, a tot Catalunya, amb un pressupost previst de 20 milions d’euros provinents dels fons europeus Next Generation.

En el cas de les obres a l’estació de Manresa, que destaca per la manca de manteniment i deixadesa, tal com ha recollit aquest diari en diverses ocasions, el calendari fixat pel Departament de Territori, de qual depenen, és que es licitin i s’adjudiquin enguany i que s’executin l’any vinent.

Actualment, el Departament, segons ha informat demanat per aquest diari, està ultimant la redacció del projecte, que inclou les actuacions de rehabilitació i de millora de l’estació a partir de les necessitats assenyalades pel mateix Departament, per l’Ajuntament i per la concessionària de l’estació, Castellà, que ha confirmat que ha enviat el seu informe, però no n’ha avançat el contingut.