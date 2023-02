El Departament de Salut de la Generalitat ha apropat a Manresa el servei d’odontologia que fins ara s’oferia fora de la regió sanitària als pacients amb diversitat funcional dels centres d’atenció primària del Bages, Berguedà i Moianès. Ara, els pacients s’atenen a l'Institut d'Odontologia i Maxil·lofacial Avançada (IOMA) de la Clínica Sant Josep de Manresa a través del contracte entre el Servei Català de Salut i la Fundació Althaia, que gestiona aquest servei.

Aquest acord estalvia un trasllat a pacients que necessiten d’un servei d’odontologia però que no poden rebre tractament a l’atenció primària perquè requereixen d’un servei especialitzat.

La porta d’entrada continua sent el Centre d’Atenció Primària (CAP). Els odontòlegs del centre són els que deriven a aquells pacients que necessiten accedir al servei especialitzat. Són pacients amb discapacitats físiques o intel·lectuals de qualsevol edat que no es poden visitar de manera habitual a la consulta d'odontologia del CAP a causa de la seva patologia, sigui per una manca de col·laboració o per la seva dificultat de maneig.

Una quarantena de derivacions

La derivació fins ara es feia a centres de fora de la regió sanitària. Anualment es feien fins a una quarantena de derivacions.

La Fundació Ampans és qui va sol·licitar revisar aquest servei per estalviar el desplaçament als pacients que ho requerien.

El departament de Salut pretén donar un servei més proper a pacients amb capacitats diferents en l'àmbit físic o intel·lectual i que requereixen d’anestèsia per a fer la visita o per a aplicar un tractament.

El grau d’especialització dels professionals d’IOMA, que donen servei a través d’Althaia, permet atendre aquests pacients i que no s’hagin de desplaçar a Barcelona per ser atesos i continuar els tractaments.