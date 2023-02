La Fundació Althaia va tenir durant l’any 2021 293 projectes de recerca actius, xifra un 11% superior a la del 2020, en què n’hi va haver 264. Un creixement que es deu principalment a l’increment de projectes relacionats amb la covid-19 i l’aposta cada vegada més gran dels diferents serveis a fer recerca per generar coneixement sobre les respectives especialitats. Les dades s’inclouen en la memòria del 2021 de la Unitat de Recerca i Innovació, que s’ha publicat recentment.

Igual que l’any 2020, el servei que més projectes de recerca va desenvolupar va ser Oncologia (21%), seguit de Cirurgia General i de l’Aparell Digestiu (9%), Digestologia (8%), Infermeria (6%), Salut Mental (5%), Medicina Interna (5%), Hematologia (5%), Cirurgia Ortopèdica i Traumatologia (5%), Medicina Intensiva (5%) i Oftalmologia (5%), entre altres.

Del total de projectes actius, 83 van ser assajos clínics i estudis amb medicaments, fet que permet que els pacients del territori puguin accedir als tractaments més nous i, alhora, conèixer el seu impacte en la població de referència. Dels 293 projectes actius, 61 es van iniciar durant el 2021.

A banda, destaca l’increment de professionals compromesos amb la recerca. En aquest sentit, durant el 2021 Althaia va tenir un total de 164 investigadors, un 21% més que l’any anterior, en què n’hi va haver 135.

Segons la institució, aquest increment reflecteix l’aposta a favor de la investigació com a línia estratègica que permet avançar en el coneixement i aplicar eines i tractaments que milloren la pràctica assistencial i, en conseqüència, tenen una repercussió directa en els pacients i la població en general.

El fet d’aportar dades sobre població del territori contribueix a corroborar de forma local els resultats de la recerca internacional i, alhora, permet acostar i fer més aplicables els resultats globals. A la vegada, és una aportació per generar evidència científica a nivell internacional. D’altra banda, l’activitat de recerca és fonamental per atraure i retenir talent i poder comptar així amb els millors professionals.

111 articles en revistes

La producció científica del 2021 reafirma l’avenç, no només de la quantitat sinó també de la qualitat, de la recerca d’Althaia, amb la publicació de 111 articles en revistes científiques i un increment del factor d’impacte acumulat del 39% respecte l’any anterior i que s’ha més que triplicat respecte a fa 5 anys. El 30% de les publicacions van ser liderades per professionals de la institució i el 40% dels articles es van publicar en revistes del primer quartil, per tant amb un alt impacte.

Les investigacions sobre la covid-19 van generar 22 publicacions en revistes especialitzades. Les publicacions amb més impacte van ser uns articles sobre els efectes del confinament en les cirurgies planificades d’oncologia i la prevalença i l’impacte de les seqüeles de la covid-19 en el tractament i la supervivència de càncer en pacients que havien superat la malaltia causada pel coronavirus SARS-CoV-2.

La memòria també recull els set guardons aconseguits per professionals de la institució en diferents congressos per a cinc estudis d’Al·lèrgia, Oncologia i Digestologia i tres premis impulsats per altres institucions per a estudis de Medicina Interna i Salut Mental.

Nous ajuts per a la recerca

Durant l’any 2021 Althaia va aconseguir 542.902 euros per finançar l’activitat de recerca de la institució. Els ingressos van provenir fonamentalment d’assaigs clínics i de subvencions competitives. Destaca la concessió del PECT BAGESS, Projecte d’Especialització i Competitivitat Territorial Big Data, Analytics, Gestió i Estratègia en Salut i Social, liderat per l’Ajuntament de Manresa i compartit per agents del territori de l’àmbit sociosanitari. Aquest projecte té per objectiu millorar la qualitat de vida i afavorir la inclusió social del col·lectiu de persones amb dependència i malalties cròniques al Bages i impulsar la transformació econòmica i la transició digital del sector sociosanitari públic i privat de la comarca, a través de la recerca i la implementació de solucions digitals.

Com a novetat, Althaia va impulsar per primera vegada dues convocatòries internes d’ajuts adreçades a projectes promoguts per investigadors de la Fundació vinculats a la covid-19 i finançades amb part dels fons recaptats en la campanya de mecenatge per fer front al nou virus.

L’objectiu va ser fomentar la recerca científica sobre l’impacte i les repercussions clíniques, terapèutiques, epidemiològiques, de prevenció i salut pública i de serveis sanitaris vinculats a la nova malaltia i, a la vegada, incentivar la recerca entre els professionals de la institució. En total, van rebre finançament quatre projectes.