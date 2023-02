Aquest divendres 10 de Febrer a les 7 de la tarda a l’Auditori de la Plana de l’Om, l’alcaldable del PSC a l’Ajuntament de Manresa, Anjo Valentí Moll, mantindrà un diàleg amb Salvador Illa Roca, primer secretari del PSC sobre municipalisme, la ciutat, i el país.

Salvador Illa ha assegurat que dona suport a la candidatura d'Anjo Valentí per "la ferma convicció que, com a socialistes catalans, volem que Manresa torni a ser liderada per un alcalde amb un govern de progrés sòlid i cohesionat que tingui com a prioritat les persones i la ciutat".

Serà un acte obert a tothom, i en la que hi assistiran el darrer cap de files socialista, Felip González, el diputat al Parlament i primer secretari del PSC al Bages, Berguedà, i Solsonès, Cristòfol Gimeno, i els actuals alcaldes i alcaldesses socialistes de les nostres comarques així com la resta de candidats i candidates del PSC per a les properes eleccions municipals. També hi participaran el President del Grup Municipal dels socialistes a Manresa, Joaquim García, les regidores, Mercè Cardona i Mariana Romero, i altres electes del PSC a les comarques centrals.

Destacar l’assistència dels tres alcaldes socialistes que fins ara ha tingut Manresa, Joan Cornet, Jordi Valls, i Josep Camprubí, que volen també sumar-se i ser presents per aquesta ocasió.