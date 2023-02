Josep Lluís Javaloyes es postula com a alcaldable pel PP a Manresa amb la seguretat com a pal de paller

La seguretat és el tema que ocupa més espai en el programa electoral de Josep Lluís Javaloyes, que aquest dijous al vespre ha presentat la seva candidatura com a alcaldable pel PP a Manresa a les eleccions del maig vinent. Seguretat que passa per la creació d'una oficina antiocupació, per poder fer fora els okupes d'un habitatge en menys de 24 hores i per retornar al seu país els menors no acompanyats que, a Manresa, ha dit, formen part d'un grup de 150 persones que "viuen al marge de la llei" perquè, ha defensat, és més lògic que aquests menors estiguin amb els seus pares que voltant pels carrers.

Ha recordat que l'alcalde Marc Aloy "va afirmar que Manresa és una ciutat oberta i acollidora on cap tothom", afegint-hi que per als populars no hi caben "ni els reincidents, ni els violadors ni les màfies d'ocupació" i és que, ha remarcat en un moment del seu discurs, "qualsevol ocupació és una il·legalitat i és un delicte".

La presentació ha tingut lloc al reservat del restaurant Yutaka, a l’antic hotel Pere III de Manresa, amb la presència d'una vintena de persones, entre les quals el president provincial del PP a Barcelona, Manu Reyes; el secretari d'organització, Agustí Parra; el germà de l'alcaldable, Xavier Javaloyes, que va ser regidor a Manresa pel mateix partit; i els alcaldables per Sant Joan de Vilatorrada, on viu el candidat, Navarcles i Balsareny, Anastasio Fernández, Enric Correderas i Youssef Temsamani, respectivament.

"Una ciutat més dinàmica, pròspera i segura"

Un cartell amb el lema "Sense seguretat no hi ha llibertat. Farem de Manresa una ciutat més dinàmica, pròspera i segura" i "PP Ens acompanyes?" escrit al faristol, protagonitzen els missatges de campanya del partit. Reyes ha retret a l'actual Ajuntament que "no ha estat a l'alçada de les circumstàncies per ajudar la gent" i que ha permès l'augment de "la delinqüència i de l'incivisme". Ha admès que "Manresa és una plaça complicada" per als populars, però s'ha mostrat convençut que, com ha passat en altres ciutats com Badalona i Castelldefels, els votants aniran a més quan coneguin el seu candidat i programa. A banda, ha celebrat que la novetat que la gent es pugui afiliar online ha fet que "hagi perdut la por" a posar-se al seu costat.

Després de la projecció d'un vídeo amb imatges de Manresa i de Javaloyes, el candidat ha dit que "m'agrada fer política de proximitat, municipal i estar en contacte amb la gent", una manera de treballar en la qual ha insistit. Ha assegurat que té una llista amb 24 persones "pràcticament completada", on només resta pendent acabar de concretar els primers llocs per temes de conciliació, s'ha presentat una mica (ha explicat que es va afiliar al PP el 1982, quan el PSC va aconseguir la majoria absoluta) i ha desgranat fil per randa el contingut del seu programa, basat en tres eixos: l'economia, els serveis a les persones i la mobilitat i seguretat.

Alliberar llocs de zona blava

Entre les seves propostes, hi ha baixar l'IBI a les famílies vulnerables, a les persones grans, a les que tinguin un pis buit i el posin a lloguer i a les famílies monoparentals i nombroses; baixar l'impost de les escombraries a les persones que viuen soles; "no donar subvencions" als nouvinguts i, a canvi, oferir un servei de perruqueria i podologia a les persones grans que viuen soles, i alliberar espais de la zona blava, que ha definit com "una gran eina de recaptació". Ha criticat el "sobrecost del 78%" del futur Museu del Barroc de Catalunya i el cost de les obres i del lloguer de la futura Oficina de Turisme; ha parlat de crear albergs pensant en els pelegrins que arribin a Manresa pel Camí Ignasià; ha criticat la deixadesa del Centre Històric; ha remarcat que "nosaltres no normalitzarem les accions incíviques" i ha puntualitzat que el de la seguretat serà "part essencial del nostre programa electoral", igual que ho serà "el problema de les ocupacions".

"El futur és una oportunitat i sortirem a guanyar-la. Ens acompanyes?", ha acabat abans de rebre l'aplaudiment dels presents.