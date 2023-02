D'entre els ajuntaments pertanyents a l’Associació de municipis per la Mobilitat i el Transport Urbà (AMTU) que són titulars del seu servei de transport urbà, els que han decidit també prohibir l’entrada del patinet elèctric al transport urbà són els següents: Cerdanyola, Rubí, Sant Cugat del Vallès, Sitges i Reus.

En canvi, els ajuntaments pertanyents a l'AMTU que no prohibeixen l’entrada del patinet al bus urbà són els següents:

Per tant, en aquests municipis els usuaris del patinet el podran entrar en el bus urbà, però seguiran sense poder entrar-lo en la resta d’autobusos que estan dins l’àmbit de l’ATM de Barcelona.

Més sobre l’AMTU

L'Associació de municipis per la Mobilitat i el Transport Urbà (AMTU) és una associació d’ens locals d’àmbit nacional català. La seva finalitat és la millora constant del transport col·lectiu de viatgers, així com de la mobilitat en general, a partir de l’optimització dels recursos disponibles, l’assessoria tècnica als associats, l’acompanyament en la gestió, i la representació i defensa dels interessos dels membres associats davant de les administracions i organismes competents en la matèria. A més, l’AMTU té la voluntat de representar la veu conjunta de tots els municipis catalans i, per tant, està oberta a tots als municipis i entitats municipals que voluntàriament decideixin formar-ne part.