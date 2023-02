Millorar la qualitat de vida dels joves, especialment aquells que poden tenir algun problema de salut mental o emocional. I fer-ho en xarxa.

Aquesta és la base del programa de la Generalitat que s’ha batejat amb el curiós nom «Ocell de foc» i que s’implantarà per territoris. Al Bages, Moianès i Solsonès l’impulsa una aliança entre l’Ajuntament de Manresa, la fundació Ampans -entitat que coordinarà el programa- , Althaia, el CAE i Mosaic de la Fundació Germà Tomàs Canet. També s’hi han sumat altres entitats de les tres comarques.

«És un projecte de país» ha ressaltat l’alcalde de Manresa, Marc Aloy, a la presentació que s’ha fet aquest divendres al migdia a l’Ajuntament. També hi ha participat la regidora d’Ocupació, Empresa i Coneixement, Cristina Cruz; el diretor general d’Economia Social i Solidària de la Generalitat, Josep Vidal; el director general d’Ampans, Toni Espinal; i la coordinadora del projecte. Imma Pallarés. També hi han sigut presents representants d’Althaia, el CAE i Mosaic.

El programa té com a objectiu fomentar projectes que promoguin l’atenció a persones d’entre 16 i 30 anys, especialment si tenen problemes emocionals o de salut mental en estadis inicials. Té, doncs, un component preventiu per evitar que aquella problemàtica mental vagi a més, ha explicat Vidal. Donar oportunitats per generar un major benestar i qualitat de vida pot ajudar a evitar que els problemes mentals s’agreugin.

Efectes de la pandèmia

Vidal i Cruz han recordat que la pandèmia i el confinament han accentuat la problemàtica de salut mental entre els joves. «Han sigut els grans damnificats». Del que es tractaria és de revertir aquesta situació i, sobretot, fer-ho en xarxa.

A les comarques centrals es preveu arribar a atendre 2.000 joves en dos anys. Es treballaran accions com la lluita en contra de l’estigma de la salut mental, generar espais de trobada, fer tasques d’assessorament, treballar per la inserció laboral dels joves i recuperar els estudis en aquells casos que els van deixar.

El projecte comptarà amb un espai físic a l’Espai Jove Joan Amades, tot i que bona part de la feina es farà amb entitats de tota mena que treballen amb joves, escoles i instituts.