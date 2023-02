L’institut Lacetània de Manresa està portant a terme una nova iniciativa que vol utilitzar la música com a eina de transformació educativa i social. Des d’aquest segon trimestre, a les hores d'entrada i sortida de l'institut sona música a tots els passadissos del centre, en un projecte que s’ha anomenat “Les musiquetes del Lacetània”.

El projecte té un doble afany. Per una banda, posar de manifest que bona part de les lletres de les cançons que escolta l'alumnat no responen als seus valors reals ni als que es transmeten des del centre i, per tant, poder oferir-los música amb lletres respectuoses i amb les quals es puguin emmirallar.

Per altra banda, l'objectiu és també compartir amb els nois i noies el gust per la música de tots els temps, presentant-los un llistat de cançons de diversos gèneres que els obri una nova finestra a la cultura i a l'art, que potser fins ara els era desconeguda.

Bona resposta

La llista de cançons es comparteix amb tota la comunitat educativa, que és informada setmanalment del gènere i cançons que sonaran, per tal de poder treballar també des de l'aula tot el que la proposta els pugui oferir a cadascuna de les àrees. La iniciativa està tenint una bona resposta per part de l'alumnat i el professorat.

El projecte va sorgir el curs passat de la Comissió de Convivència de l’institut, que va creure convenient utilitzar l'art i la cultura com una eina més de transformació social. Tot i que durant aquest segon trimestre s’està fent com a prova pilot, la idea és instal·lar-lo al centre durant tot el curs, per tal de poder presentar tots els gèneres, llengües i cultures possibles.