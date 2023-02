Uns jutges sentencien a favor i altres en contra de l’Ajuntament de Manresa per la paga dels 25 anys

L’Ajuntament de Manresa ha hagut de fer front a 65 processos judicials de treballadors que reclamaven la paga dels 25 anys que figurava en el conveni, però que havia estat eliminada per llei. El més curiós del cas és que els jutges han sentenciat tant a favor com en contra de l’Ajuntament.

Segons ha pogut saber Regió7, els 65 processos judicials han afectat a 42 persones, ja que hi ha treballadors municipals que van endegar diverses vies judicials. D’aquests 65 processos, 33 han tingut una sentència desestimatòria en la qual el jutge no ha donat la raó al treballador, que ha acabat desistint i abandonant la la causa.

D’altra banda, en 21 ocasions hi ha hagut sentència estimatòria total o parcial en la qual el jutge sí que dona la raó al treballador.

I queden 11 casos pendents de resolució per interposició de recurs.

Segons l’equip de govern d’ERC i Junts per Manresa, la llei va prohibir el 2013 aquest tipus de pagues. Tot i així hi havia treballadors que la reclamaven atenent-se al conveni que estava vigent, i que era anterior a la modificació de la llei. Com es veu, els resultats de les sentències han estat dispars en un o altre sentit: algunes sentències diuen que prima la llei, altres que prima el conveni.

El nou conveni no contempla la paga

Ara, amb el nou conveni aprovat en el darrer Ple, asseguren que el tema ha quedat resolt. El nou conveni no contempla la paga i no entra en contradicció amb la llei, amb la qual cosa el govern municipal considera que s’aturarà el rosari de reclamacions al qual ha hagut de fer front durant els darrers anys.

Cal recordar que en el darrer ple municipal es va aprovar per unanimitat el nou conveni col·lectiu del personal funcionari i del personal laboral de l’Ajuntament de Manresa per als anys 2023-2026. Segons el govern municipal, ara, amb el nou conveni que s’ha aprovat per ple, ja s’ha adaptat tot a la nova legislació.

El conveni aprovat estableix que les retribucions del personal es classifiquen en retribucions bàsiques, que integren el sou, els triennis i les pagues extraordinàries, i en retribucions complementàries, que integren el complement de destí, el complement específic i, si escau, el complement de productivitat i les gratificacions per serveis extraordinaris.

El conveni és d’aplicació al personal funcionari i laboral de l’Ajuntament de Manresa.

També serà d’aplicació, amb les limitacions previstes en l’ordenament jurídic, al personal d’altres administracions públiques que pugui prestar serveis a l’Ajuntament de Manresa mitjançant un sistema de provisió o mobilitat.

En resten exclosos el personal eventual de confiança i d’assessorament especial. En aquests casos serà d’aplicació, per analogia el règim de condicions de treball propi dels empleats públics, d’acord amb les seves condicions.

També resta exclòs el personal contractat per aquest Ajuntament provinent de plans d’ocupació/formació convocats per altres administracions públiques. Aquest personal es regirà per les condicions de treball estipulades en les pròpies convocatòries.