L'assemblea de la Catalunya central de Poble Lliure ha celebrat aquest matí la jornada de reflexió "independència és revolució" al local d'Òmnium Cultural de Manresa, al carrer Sobrerroca. Una trentena de persones han acudit a la convocatòria, que ha durat fins al migdia.

La primera intervenció de la jornada ha anat a càrrec d'Albert Bortan, diputat de la CUP al congrés. La seva reflexió introductòria ha estat centrada a explicar la visió que es té des de Poble Lliure vers la independència, "no hi ha alternativa a la independència perquè a l'Estat espanyol no hi ha lloc per a la negociació", ha assegurat. A l'hora de parlar sobre les maneres plausibles que tenen els partits polítics per aconseguir la independència ha subratllat que "cal repetir l'1 d'octubre amb més força i millor direcció política".

La jornada ha continuat amb dues taules rodones. La presència més destacada de la primera taula rodona, centrada en el paper de les institucions públiques, ha estat la de Dolors Sabater, que ha dit que "no podem deixar de banda tot el que vam assolir el 2017, però cal estar preparats per tot el que vingui". La segona taula rodona s'ha enfocat en els moviments populars "imprescindibles per aconseguir una ruptura efectiva". Els dos debats han estat moderats per la periodista Aida Morales.