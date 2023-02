El setembre del 2016 la Universitat Politècnica de Catalunya es va vestir de gala per estrenar el campus Diagonal-Besòs. Va costar perquè es va trobar amb la crisi de la bombolla immobiliària. Ara va a tota vela i és on s’emmiralla el projecte d’establir un campus nou de la Politècnica i un pol de coneixement a la Fàbrica Nova de Manresa. La dimensió és diferent. L’esperit, semblant. Text: Jordi Morros. Fotos: Oscar Bayona

El campus de la UPC on s'emmiralla la fàbrica nova

El campus Diagonal-Besòs és l’últim que ha posat en marxa la Universitat Politècnica de Catalunya (UPC). Va entrar en funcionament el setembre del 2016 després de més de 10 anys d’obres. Va topar, a l’inici, amb la crisi de la bombolla immobiliària. És en el qual s’emmiralla el projecte de la Fàbrica Nova. Pot servir de model, va afirmar l’alcalde de Manresa, Marc Aloy, a la presentació del director del projecte manresà, Xavier Massó. Exgerent de la Politècnica fins a l’octubre passat, Massó va participar activament per fer realitat, precisament, el campus Diagonal-Besòs. Ara té l’encàrrec de tirar endavant un altre campus de la Politècnica a la Fàbrica Nova i convertir-lo en un pol de coneixement obert a la ciutadania.

Però, com és el campus Diagonal-Besòs? Fa poc més de 20 anys els terrenys que ocupa ara eren pràcticament un abocador a la zona fronterera entre Barcelona, a prop de l’actual Fòrum, i Sant Adrià de Besòs, a tocar del barri de la Mina, encara ara amb un alt risc d’exclusió social. La ronda litoral hi passa pel costat. Les polítiques públiques que s’hi han dut a terme els darrers anys, en aquest cas en l’àmbit universitari i de recerca, han tingut com a objectiu revertir la situació de deteriorament d’una zona oblidada de l’àrea metropolitana i fer de motor de transformació social i econòmic.

Revertir l’abandonament

No és pròpiament la situació de la Fàbrica Nova. En aquest cas el que s’ha de revertir és l’abandonament que pateix la nau industrial i el seu entorn des de fa més de 30 anys i treure profit d’un espai erm i malaguanyat. I, igual que es va fer amb el campus Diagonal-Besòs, urbanitzar tota una zona degradada o en desús per relligar i cosir tot l’entorn. En el cas de Manresa, els barris de les Escodines, Sagrada Família i Vic-Remei. Es generaria una nova centralitat.

Lògicament, la dimensió del projecte de Diagonal-Besòs i el de Manresa és diferent. Actualment, al de Barcelona i Sant Adrià de Besòs hi ha quatre edificis en funcionament. L’edifici A acull l’Escola d’Enginyeria de Barcelona Est (EEBE) i és el nucli central del campus. Es va posar en marxa el curs 2016-2017, amb 3.100 estudiants i 400 docents. Abans les classes es feien al carrer del Comte Urgell de Barcelona. Té dotze plantes, instal·lacions per la docència, biblioteca, una àmplia sala d’actes i tretze grups de recerca.

Llavors hi ha dos edificis més destinats a fer recerca. L’edifici C, de vuit plantes amb sis grups d’investigació en energia, materials i nanotecnologia. I l’edifici I, també de vuit plantes i vuit grups de recerca més. Tres treballen en l’àmbit de l’enginyeria de materials i cinc en el d’enginyeria química. El quart edifici, que es va construir més tard, és una residència per a estudiants i professors.

Una inversió de gairebé 100 milions

La inversió inicial va ser de 97,5 milions d’euros. 20 els va aportar la Generalitat; 23 la Diputació de Barcelona; 5,8 el Consorci Escola Industrial de Barcelona, i 15,7 la UPC. La resta van ser aportacions de fons europeus i del Govern central.

El campus no s’acaba aquí. El projecte final preveu que hi hagi 13 edificis i que s’hi mogui una comunitat de 15.000 persones. Actualment s’està construint un nou equipament, orientat, també, a sectors relacionats amb la investigació i recerca, i al principi del 2024 és previst que comencin les obres d’un nou edifici de recerca en energia, sostenibilitat i enginyeria biomèdica, promogut per l’Incasòl. En aquest cas, amb una inversió de 24,3 milions d’euros.

A Manresa, els números, tot i que molt importants, són més modestos. Per a la primera fase del projecte caldrien 41 milions d’euros. Aquí hi entrarien els 12,3 que l’Ajuntament ha destinat a comprar la nau industrial i les finques adjacents. En farien falta uns 25 més per rehabilitar i condicionar la nau industrial, i deixar-la tota a punt perquè ja hi pugui haver activitat. I, finalment, ja en el que seria una segona fase, caldrien uns 5 milions més per a un edifici annex d’obra nova. També s’hauria de tenir en compte la urbanització de tot l’entorn i aparcament.

De moment l’Ajuntament de Manresa hi ha posat els 12,3 milions per la compra de la nau i les finques del voltant, i el Govern central ha aprovat un ajut de 10 milions més a través dels pressupostos generals de l’Estat. Caldrà veure si hi ha alguna partida important dels pressupostos de la Generalitat.

La Fàbrica Nova encara està pendent de la redacció del projecte de rehabilitació de cobertes i façanes. L’Ajuntament ha d’adjudicar l’encàrrec a un equip d’arquitectes. Quan estigui fet, s’haurà de convocar novament un concurs per ja anar de cara a les primeres obres per rehabilitar la vella i històrica nau industrial.

En metres quadrats també hi ha una substancial diferència. Al Diagonal-Besòs el campus té un potencial per edificar 150.000 metres quadrats. En el cas de Manresa, les quatre finques que ha adquirit l’Ajuntament fan 21.414 metres quadrats i hi ha uns drets per edificar de 41.997 metres quadrats de sostre. El total de terrenys destinats a usos públics és de 62.198, i puja a 84.415 si s’hi inclouen les piscines municipals, el parc de Sant Ignasi i la llar d’infants Picarol. A l’entorn de la Fàbrica Nova també hi ha gairebé 7.000 metres quadrats que són de propietat privada. És en un dels seus extrems, el que dona al carrer d’Ignasi Domènech Puigcercós. És on hi havia d’anar pisos.

El projecte inicial de la Fàbrica Nova preveu que hi ha unes necessitats de 18.500 metres quadrats a la nau de l’equipament i uns 8.000 a un edifici annex. Actualment les instal·lacions de la UPC a Manresa ocupen uns 8.000 metres quadrats, i és al límit de la seva capacitat.

Complicitat amb l’entorn

La idea del campus de la UPC a la Fàbrica Nova i el pol de coneixement és que sigui un espai d’interacció entre la comunitat universitària, els veïns i els ciutadans de Manresa en general. Un campus obert. La mateixa filosofia s’ha aplicat al campus Diagonal-Besòs. A part d’activitats de recerca i de coneixement obertes a tothom qui hi estigui interessat, la urbanització del seu entorn ha permès ordenar espais lliures i les seves connexions externes.

Així, per exemple, té un parc verd de més de 20.000 metres quadrats que uneix la rambla de la Mina amb el Port Fòrum i que també ha permès obrir l’accés al mar a tothom.