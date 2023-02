Mònica de Llorens Vall-llossera serà la número 2 de la candidatura de Junts a Manresa que encapçala Ramon Bacardit, segons ha pogut saber Regió7.

De Llorens té 55 anys, és llicenciada en Història de l’art per la Universitat Autònoma de Barcelona. Durant 26 anys va ser la delegada territorial de la Universitat Oberta de Catalunya (UOC) a les comarques centrals (recentment tancada), als dos Vallès i a l’Aragó. Durant aquests anys ha representat la UOC al patronat de la Fundació Universitària del Bages (FUB).

De la JNC a Junts

Militant independentista, el 1984 va entrar a la Joventuts Nacionalistes de Catalunya (JNC), i dos anys més tard ho va fer a Convergència Democràtica de Catalunya (CDC). Entre el 2011 i el 2019 va ser membre de la junta d’Òmnium Cultural. Actualment col·labora en projectes de desenvolupament territorial, patrimoni, turisme i també de paisatge.

És el primer nom de la llista de Bacardit de cara a les municipals del maig. En aquests moments el candidat està ultimant una llista que inclouria, en el primer tram, alguns dels actuals regidors de Junts, membres del govern. De fet és el primer nom, també, de les llistes de les diverses candidatures que prendran part a les eleccions, de les quals només se sap qui és l’alcaldable.

Ramon Bacardit ja va expressar públicament a principis de l’any passat la seva voluntat de presentar-se com a candidat a l’alcaldia de Manresa per Junts. A l’abril ho va fer oficialment després de rebre els avals corresponents i ser l’únic candidat de la formació que va optar a ser alcaldable. El mateix abril es va presentar ja oficialment en un acte en el qual hi va assistir l’exconseller Joaquim Forn, i a partir d’aquí ja ha protagonitzar diversos actes de precampanya. Un d’ells amb el candidat a l’alcaldia de Barcelona, Xavier Trias. També amb els exconseller d’Interior Joaquim Forn i Miquel Sàmper, o amb l’exconsellera de Justícia, Lourdes Ciuró.

El novembre passat va presentar formalment els seus principis bàsics en un acte que es va dur a terme a la sala petita del Kursaal. Arquitecte, Bacardit ja va ser ser regidor d’Urbanisme i Mobilitat a l’Ajuntament al primer govern de Valentí Junyent, També va ser delegat dels arquitectes del Bages-Berguedà del Col·legi d’Arquitectes de Catalunya.