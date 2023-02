La plaça Valldaura de Manresa ha estat l'escenari on un grup de membres de la comunitat ultraconservadora del Verb Encarnat han resat un Rosari d'Homes, que és una pregària que es fa de genolls en un lloc públic amb l'objectiu que sigui una expressió de la fe catòlica i de recuperació de la masculinitat. A l'acte religiós també hi ha assistit un grup de persones per protestar pel que consideraven que era una mostra de fonamentalisme religiós.

Catorze homes i dues dones s'han agenollat a la plaça per dur a terme la pregària i 4 homes i 5 dones l'han fet drets. Les dues dones que s'han posat de genolls estaven en un segon pla darrere l'oficiant.

Requerit per aquest diari, José Vicente, un dels fidels que realitzava la pregària de genolls, explicava que ho feia per "trencar amb l'estereotip que els homes no resen i reivindicar el paper de l'home dins la fe". Per a José Vicente el fet de resar al carrer és significatiu perquè evidencia que "no ens fa vergonya dir que estimem a Déu, nosaltres no ens avergonyim de Déu i Déu no s'avergonyeix de nosaltres".

Mig centenar de curiosos

A més de la cinquantena de curiosos que han anat a veure la pregària, un grup d'una desena de persones ha acudit a Valldaura per protestar contra l'acte i, fins i tot, han dut crispetes per observar-lo com si fos un espectacle. S'han fet clams en contra de la religió, a favor de la comunitat LGTBI i recordant els abusos sexuals comesos per Carlos Miguel Buela, fundador de la comunitat del Verb Encarnat. Un dels participants en aquesta protesta ha proclamat que "és inacceptable que això passi a la via pública a hores d'ara". Una altra de les formes de manifestació d'aquest grup ha estat fer-se petons just al costat d'on els agenollats realitzaven la pregària.

Una de les dones que ha participat en l'acte religiós ha assegurat que "no es tracta d'un tema de discriminació cap a les dones, senzillament és que s'ha fet el Rosari d'Homes". Ella i una altra, totes dues amb hàbit fosc, han estat les encarregades de muntar i desmuntar els altaveus i els cartells de l'acte i s'han situat en tot moment per darrere dels altres participants. L'acte ha tingut una durada aproximada de tres quarts d'hora en què les protestes han anat augmentant de forma progressiva fins a arribar al punt on s'escoltaven més que les oracions, tot i que els religiosos tenien micròfons.