L’Ajuntament farà una ordenança dels taxis que rellevi l’actual, que té 40 anys

L’Ajuntament farà una nova ordenança reguladora del servei de taxis que rellevi l’actual, que data del 1983 -encara hi consten les sancions en pessetes-i que es va actualitzar el 2009.

A final de l’any passat, l’Ajuntament va haver d’instar els taxistes que donen servei a Manresa a no desatendre les nits entre setmana, després de rebre quatre queixes d’usuaris que havien tingut problemes per aconseguir un servei de taxi en aquesta franja horària del dia, entre les quals hi havia una persona gran que havia d’anar al metge. Aquest diari també va rebre la queixa d’una usuària pel mateix motiu. Actualment, els dies entre setmana, les dues entitats, segons han explicat, tenen un taxista treballant a la nit.

El gener passat es va celebrar la darrera reunió entre l’Ajuntament i les dues associacions de taxistes de Manresa: Ràdio Taxi i Taxis Manresa, que es va escindir de la primera, fet que va generar molta tibantor entre les dues. Aquesta sabuda mala relació també ha quedat reflectida a l’hora d’afrontar el problema de desatenció que es genera a la nit i en alguns moments del dia. Mentre que Ràdio Taxi defensa que, segons a quines hores, tenir una persona treballant és malaguanyat i creu que caldria que la Policia Local fes de filtre a l’hora d’atendre les peticions de servei, Taxis Manresa proposa un calendari de guàrdies i una nova manera de gestionar la demanda dels usuaris.

La batuta, per a l’Ajuntament

Com va anunciar que faria el novembre passat el seu president, Juan Francisco Moral, Taxis Manresa va presentar en la darrera reunió una proposta d’ordenança a l’Ajuntament i, també, de les guàrdies i del funcionament de l’emissora. Pel que fa a l’ordenança, en el tema dels horaris, seguint la idea que sigui el consistori qui porti la batuta per fer endreça a la situació actual, l’article 36 del reglament proposat especifica que «L’Ajuntament podrà establir les normes horàries convenients que garanteixin la cobertura necessària de la prestació del servei, prèvia audiència als titulars de les llicències i a les agrupacions de taxistes». Incomplir els serveis obligatoris que es puguin establir hi consta com una infracció greu, que es pot multar amb fins a 1.250 euros.

En el cas de les guàrdies, estableix que les de diari comencin a les 10 de la nit i acabin a les 6 del matí de l’endemà i, pel que fa al cap de setmana, que hi hagi tres torns. El T3, que començaria divendres a les 10 de la nit fins a les 6 del matí de dissabte, i de les 10 de la nit de dissabte fins a les 6 del matí de diumenge. El T1: de les 6 del matí fins a les 2 del migdia tant dissabte com diumenge. I el T2: de les 2 del migdia a les 10 de la nit també els dos dies. A diari hi hauria dos taxis i, el cap de setmana, 11 pels tres torns al dia de 8 hores.

Pel que fa a les trucades, la idea és que, tant les que rebi Ràdio Taxi al 93 877 40 00 com les de Taxis Manresa al 93 877 08 77, entrin pel mateix canal, que les enviarà a un centre de trucades des d’on es faran arribar per ordre als taxistes mitjançant les teleoperadores.

El mes vinent, l’Ajuntament i les dues entitats faran una nova trobada per concretar més el contingut de la futura ordenança.

Moral explica que, per a ells, el mes important seria que hi hagués una bona coordinació entre les dues entitats, però no creu que a Ràdio Taxi hi hagi predisposició. «Uns hi vam anar amb ganes de solucionar problemes».

A Manresa, actualment, segons informació aportada per Xavier Valero, de Ràdio Taxi, hi ha 26 taxistes en aquesta entitat i una quinzena a Taxis Manresa, a banda de tres més que van per lliure, un dels quals és una taxista.

Res de fusionar-se

Valero comenta que si hi ha taxistes que vulguin anar a Ràdio Taxi hi tenen la porta oberta, però que el que no faran es fusionar-se amb l’altra entitat com voldria aquesta, tenint en compte que són ells els qui van decidir marxar-ne. Insisteix, alhora, pel que fa al tema de treballar a la nit, que a Manresa, d’1 a 5 de la matinada, no volta ningú i que per al taxista és una pèrdua de temps i de diners, com s’està demostrant d’ençà que n’hi van destinar un a petició de l’Ajuntament que, a més a més, diu que ja va tenir un ensurt, que és un dels temes que va exposar anteriorment per explicar que hi hagi taxistes que no vulguin sentir a parlar de fer horari nocturn.

Quant a la futura ordenança que tiri endavant l’Ajuntament, el taxista posa l’accent en un tema que consta a l’article 26 de l’actual normativa reguladora. Hi especifica que «s’establirà el torn corresponent per cobrir l’horari nocturn d’urgència». Remarca la paraula «urgència» i, com s’ha explicat, aposta perquè sigui la Policia Local la que faci de filtre, a la nit, per activar o no un servei de taxi depenent de per a què sigui, la qual cosa creu que seria factible.