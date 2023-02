«La gestió de la fauna de l’Agulla s’ha fet seguint la normativa vigent. La llei no l’hem feta nosaltres, només la complim». Demanada per Regió7, l’empresa municipal Aigües de Manresa ha defensat amb aquestes paraules com s’ha gestionat la retirada dels peixos que hi havia a l’aigua del llac del parc de l’Agulla, que, en ser tots d’espècies invasores, s’han sacrificat, incloses les carpes, que també ho són, amb el consegüent malestar de societats de pescadors consultades per aquest diari.

El parc, segons les mateixes fonts de l’empresa municipal, obrirà portes dijous de la setmana vinent, dia 16 de febrer. Haurà estat tancat 24 dies. Va tancar portes el 23 de gener, amb la previsió que hi romandria per poder executar les obres amb el llac buit durant tres setmanes i mitja. Indignació a les entitats de pescadors per la mort dels peixos de l'Agulla A diferència d’Aigües de Manresa, també a la pregunta feta per aquest diari, l’Ajuntament no s’ha pronunciat i ha remès a la resposta de l’empresa municipal. Aquesta ha remarcat, quant als peixos, que «van ser extrets amb vida del llac i traslladats a un centre d’animals, seguint el protocol establert, amb tancs d’aigua airejats. En aquest centre, es fan servir per alimentar altres animals que estan protegits». Un vídeo enregistrat per un particular que es pot veure a la pàgina web del diari, però, no donava a entendre això. Es veia com extreien dues carpes de grans dimensions i les posaven en sengles cubells, on morien per manca d’oxigen. L’operació de buidatge es va fer la setmana passada, a càrrec de l’empresa Phragmites d’Enginyeria i Consultoria Ambiental. Dels més de 1.000 exemplars que van treure, uns 300 eren de mida gran: carpa i silur. Les carpes tenien un pes mitjà d’uns 20 quilos. La resta eren exemplars petits; majoritàriament alburn i també rutil, peix sol i carpes de dimensions més petites. Hi havia un silur de prop de 50 quilos i dos metres de llargada. Abans dels peixos, es van recuperar més de 600 nàiades, que es van ficar a la Sèquia per retornar-les al llac quan s’ompli. Les obres inclouen dues actuacions per millorar la qualitat de l’aigua que arriba a la planta potabilitzadora de Manresa i una per canviar dues vàlvules, que és la que ha obligat a buidar el llac. L’Agulla ja no té aigua ni peixos, el miler llarg que hi havia eren invasors i no els han salvat