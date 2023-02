Els tres regidors de Fem Manresa repeteixen a les municipals, amb Albert Espelt, Maite Uró i Genoveva Gorchs al seu darrere

Roser Alegre Fontanet (Manresa, 40 anys), Gemma Boix Pou (Manresa, 32 anys), Jordi Trapé Úbeda (Manresa, 30 anys ), Albert Espelt Fernández (Manresa, 41 anys), Maite Uró i Graells (Manresa, 48 anys) i Genoveva Gorchs Corominas (Manresa, 60 anys), són els sis noms que encapçalaran la llista de Fem Manresa de cara a les eleccions municipals del maig vinent.

Els tres primers repeteixen per decisió de l'assembla local. "L'experiència d'aquests anys a la institució que els tres vam començar l'any 2019 conjuntament ens ha permès tenir una dinàmica de treball i unes coneixences que l'assemblea ha valorat que cal seguir aprofitant", ha remarcat Trapé en la presentació, que ha tingut lloc a primera hora de la tarda al Pou de Llum, amb unes magnífiques vistes de Manresa i al costat d'un cartell amb el lema 'Una ciutat de per viure-hi'.

A Alegre, que és llicenciada en Sociologia i Antropologia Social i Cultural; Boix, que és llicenciada en Dret a la UAB, i Trapé, graduat en Farmàcia, s'hi afegeixen com a número quatre, Espelt, que és doctor en Biomedicina i Epidemiòleg; graduat en Psicologia i Estadística i vicedegà de la Facultat de Psicologia de la UAB i investigador de la Facultat de Ciències de la Salut de la UVic-UCC, vinculat amb moviments d'esquerres des del 2008. Uró, que és membre activa de Fem Manresa des dels inicis i que en les anteriors municipals va anar de número vuit. És llicenciada en Periodisme i està cursant el màster de Professorat de Secundària, i ha estat presidenta de Bages per Tothom. Gorchs, que anirà al número sis, és militant de la CUP i membre activa de Fem Manresa des de fa un parell d'anys. Diplomada en Turisme, actualment està molt lligada al món dels moviments veïnals de Manresa; porta la vocalia de defuncions del barri de la Mión i és la tresorera i membre del comitè executiu de la Federació d'Associacions de Veïns de Manresa.

"La mateixa Manresa grisa de sempre"

L'acte ha servit per presentar algunes línies d'un programa. Alegre ha remarcat que "després de 24 anys de governs d'Esquerra, PSC, Convergència o Junts i Iniciativa, avui seguim encara amb les mateixes velles dinàmiques de sempre. L'actual Manresa, sota el govern d'ERC i de l'alcalde Marc Aloy, segueix sent la mateixa Manresa grisa de sempre". Ha retret que "és una Manresa que es projecta a fora però no mira endins, que tendeix a emmirallar-se en altres ciutats sense treure tot el suc possible a allò que ja té, que compromet el pressupost a grans obres i construccions, però que oblida el dia a dia de les manresanes".

Ha parlat d'apostar per les persones lluitant per la desigualtat, l'exclusió social i l'habitatge digne, i per "fer una ciutat per viure-hi i no per sobreviure-hi", amb menys cotxes i ciment i amb carril bici i més places, arbres, terra i regadiu, que potenciaran. Amb "infraestructures que permetin la mobilitat a la majoria i no grans inversions que només canvien una parada de tren a 200 metres de distància"., referint-se al futur baixador dels Ferrocarrils a plaça Espanya.

Amb més "sentit de comunitat", amb "barris vius i cohesionats", que "s'enriqueixi amb les diferències de tots els que en formen part". Ha recriminat als que "volen fer-se veure amb el discurs de l'odi i la por com a bandera. No cedirem espais a qui banalitza i instrumentalitza la por com una arma de control social".

Gorchs ha parlat d'il·lusió, força i convenciment per demostrar que és possible fer les coses de manera diferent", tot i que no sempre ho han pogut demostrar. Ha posat com a exemples de temes en què sí que han reeixit la remunicipalització de serveis, la copa menstrual i el dret a avortar quirúrgicament a l'Hospital Sant Joan de Déu,