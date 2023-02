Busques pis? Si ets estudiant i estàs cercant habitatge a Manresa consulta el Col·legi d'Enginyers Graduats i d'Enginyers Tècnics Industrials de la Catalunya Central (CETIM).

Canviar-se de ciutat i buscar un pis de lloguer amb un pressupost ajustat, és tot un repte. I trobar l'habitatge que s'adapta a tu, sobretot si estàs estudiant, no és fàcil. Per això, el Col·legi d'Enginyers ha comprat un pis a la carretera del Pont de Vilomara, número 37, de Manresa. El destinarà al lloguer d'habitacions per a estudiants d'Enginyeria en l'àmbit industrial de l'Escola Politècnica Superior d'Enginyeria (UPC) de Manresa.

Les habitacions d'estudiants que oferirà el Col·legi d'Enginyers en aquesta ubicació tindran unes condicions preferents i un preu assequible que es donarà a conèixer aviat.

La institució col·legiada destinarà els mesos entrants a adequar i arranjar aquest habitatge per convertir-lo en un pis adient per a estudiants i molt ben situat. Estar ben connectat quan ets universitari és fonamental!

Hi estàs interessat? Informa-te'n perquè la previsió és que aquest nou recurs d'habitatge de lloguer pugui estar disponible per al curs vinent.

Els estudiants interessats a accedir a una de les habitacions poden enviar un correu electrònic a cetim@cetim.cat.

En aquesta fase inicial, a més, el Col·legi d'Enginyers ha creat una comissió destinada a decidir i gestionar aquest procés, en la qual ha convidat tots els seus membres. Els interessats a participar-hi ho poden fer saber a l'entitat i, ben aviat se'ls convocarà a una primera visita i reunió de treball en el mateix habitatge.