Un any després de la finalització de Travessa cap al 2022, que va culminar en els Diàlegs per a la transformació, celebrats del 25 al 27 de març, l'associació Inspiració 2022, nascuda per fer aportacions a la celebració de Manresa 2022, emprèn un nou projecte. Es tracta d'un cicle de diferents xerrades i taules rodones on s'emplaça la ciutadania de Manresa a compartir la paraula, el diàleg i el silenci, eixos de la programació que va organitzar el 2021 i part del 2022, any en què es van commemorar els cinc segles de l'arribada de sant Ignasi de Loiola a Manresa.

Per fer-ho, s'han organitzat cinc sessions mensuals, entre aquets mes i el de juny, on s'abordaran temàtiques d'actualitat com ara la fatídica guerra d'Ucraïna i l'aposta de la ciutat pel Comerç Just; el tractament de temes vinculats a l'espiritualitat, el diàleg entre religió i ciència, però també el testimoni colpidor de persones que han viscut una experiència límit que els porta a parlar de l'existència d'un «més enllà» que, potencialment, ja «estigui aquí». Les xerrades es realitzaran a les 7 de la tarda en diferents llocs de la ciutat que s'aniran anunciant prèviament. Per convocar i invocar una mica millor els esmentats elements de la paraula, el diàleg i el silenci, qui vulgui, una hora abans de l'inici d'algunes de les xerrades, podrà realitzar una caminada contemplativa i celebrar una estona de silenci. El programa Dijous, 16 de febrer. Una mirada a Ucraïna . A càrrec de Sor Lucía Caram i dos refugiats ucraïnesos. Lloc: convent de Santa Clara, C. Nou de Santa Clara, 62. Hora: 7 de la tarda.

Dijous, 16 de març. Més enllà d'una societat postsecular i postreligiosa . A càrrec de Francesc Torradeflot, doctor en Teologia i llicenciat en Història de les Religions (Lovaina) i en Filosofia (UAB), és el director de l'Associació Unesco per al Diàleg Interreligiós. Lloc: pendent de confirmar.

Dijous, 20 d'abril. Creació i cosmologia: entre les lleis de la física i el Déu creador . A càrrec de David Jou, poeta, físic i assagista català. Lloc: pendent de confirmar.

Dijous, 18 de maig. Pèrdua i retrobada. Testimoni del procés de dol dels pares de l'Ernest . Lloc: pendent de confirmar.

Dijous, 8 de juny. El comerç just, un compromís ineludible. A càrrec de Rosa de Paz i equip. Lloc: pendent de confirmar.