L’Ajuntament de Manresa ja ha començat a posar en marxa el nou contracte de neteja viària a la ciutat. Juntament amb el de la recollida d’escombraries, que es preveu que s’implementi al llarg d’aquest any amb els anomenats contenidors intel·ligents, són els que generen més impacte econòmic. Nou milions l’any entre tots dos al llarg d’11 anys. El de neteja viària puja a 4,1 milions l’any, un increment de gairebé mig milió d’euros respecte el contracte anterior. El de recollida d’escombraries s’acosta als 5 milions l’any.

Pel que fa al servei de neteja viària ha passat d’una plantilla de 47 persones a 54, hi haurà maquinària més moderna i especialitzada, s’utilitzarà més aigua i també aigua calenta per netejar voreres i carrers. Hi haurà tractaments especials per netejar pintures, taques d’orins de gossos i manteniment de papereres.

L’alcalde de Manresa, Marc Aloy, acompanyat del regidor de Qualitat Urbana, Via Pública i Ciutat Intel·ligent, Josep Gili, han presentat aquest matí el nou servei.

Aloy ha recordat que una de les principals preocupacions dels manresans, o almenys així es reflexa a les enquestes, és la neteja de la ciutat. Ha assegurat que el nou servei s’ha de notar però que també cal la corresponsabilitat de tots els ciutadans perquè «tindrem una ciutat més neta si l’embrutem menys».

Per la seva part Gili ha afirmat que s’augmenten els recursos els recursos per millorar la qualitat del servei en tots els sentits: humans i de maquinària. Aquesta, però, encara ha d’arribar per problemes de subministres.

Els serveis de neteja

Pel que fa al servei de neteja bàsica hi ha més personal, nous carretons, tres tricicles elèctrics per fer desplaçaments i el reforç de neteja amb aigua amb equips de matí i tarda. També amb aigua calenta per les taques més difícils. L’escombrada mecànica comptarà sempre amb un conductor i un peó. Fins ara en molts casos només hi havia un treballador.

Així mateix s’augmenten les escombrades de repàs a les tardes al centre de la ciutat i a espais d’alt ús com poden ser els parcs infantils o els entorns escolars.

S’ha passat d’un a dos equips de neteja complementària. Se centra en pintades -que també tindrà un equip especialitzat-, l’entorn de les papereres i taques persistents a més a més de les d’orins de gossos.

Finalment també es milloren els plans especials de neteja que actuen en esdeveniments concrets com concerts, celebracions o campanyes com la de les fulles.

Tot el personal comptarà, així mateix, amb un sistema per gestionar incidències en el moment que les detecti.

Segons Gili, qualitativament s’ha de notar si tothom hi col·labora, mentre que Aloy ha destacat que el gran canvi s’ha de notar quan arribi la maquinària, que serà més sostenible i eficient que l’actual. Un 85 % d’aquesta serà elèctrica.