Aquest dimarts s’obriran les inscripcions per a la 8a edició de la Marxa del Pelegrí, que se celebrarà el diumenge 16 d'abril, amb tres rutes que permetran descobrir el Camí Ignasià.

La ruta llarga és de 26 quilòmetres i està pensada per anar de Montserrat a Manresa a peu. Pel que fa la ruta curta, proposa als participants recorre el tram de Montserrat fins a Sant Cristòfol de Castellbell a peu i, des d’allà, arribar a Manresa en bus.

A part d’això, també es fa una ruta circular de 15 quilòmetres per l’Anella Verda de Manresa.

Les inscripcions es poden fer a través de la web de Manresa 2022 o físicament a l'Oficina de Turisme de Manresa, a la plaça Major número 10, amb preus més reduïts des d’aquest dimarts i fins a una setmana abans de la Marxa: 15 euros per als majors de 13 anys i 7,50 euros per als infants de fins a 12 anys per a les modalitats de 26 i 8 quilòmetres, preu que inclou el transport fins a Montserrat, i 10 euros per als majors de 13 anys i 5 euros per als infants de fins a 12 anys per a la ruta circular a l’Anella Verda. Els preus s'incrementaran 5 euros una setmana abans de la Marxa.

Mil inscrits l'última edició

Els 1.000 inscrits de la darrera edició demostren, segons l’organització, que la Marxa del Pelegrí s’ha consolidat a l'agenda de molts aficionats a les caminades. Les tres modalitats acaben a la plaça Major de Manresa, passant abans pel carrer del Balç, on es podran fer sessions de oga de recuperació.

A més a més, per acabar de viure una experiència completa, els organitzadors ofereixen a les persones de fora de Manresa la possibilitat de quedar-se a dormir a la ciutat, de participar a visites guiades, de fer tasts de vins o de fer turisme tot passejant pel centre de la ciutat.

La Marxa del Pelegrí és una iniciativa de Manresa Transforma i l’Ajuntament de Manresa, una proposta per posar de manifest el valor visual, natural, esportiu i patrimonial del Camí Ignasià, sobretot del darrer tram que va recórrer Sant Ignasi, on es pot gaudir de paisatges i indrets inspiradors com Santa Cecília o l'Oller del Mas. La Marxa del Pelegrí és un dels llegats de Manresa 2022, un projecte centrat a enfortir la ciutat i la seva projecció turística, sobretot a partir del Camí Ignasià.

La Marxa compta amb el suport de dos patrocinadors principals, la Fundació La Caixa i SPAR, i d’un seguit de col·laboradors que ajuden a fer-la realitat: Ajuntament de Castellgalí, Ajuntament de Castellbell i el Vilar, Ajuntament de Monistrol de Montserrat, Ajuntament de Marganell, Patronat de la Muntanya de Montserrat, Bages Turisme, Oller del Mas, Grup Sardanista Dintre el Bosc, Centre Excursionista de la Comarca del Bages i Marsi Guies.