L’alcalde avisa que la Manresa del futur tindrà menys aparcament en superfície

L’alcalde de Manresa, Marc Aloy, ha donat una clau del nou pla de mobilitat: les ciutats del futur -i la capital del Bages també- tindran menys aparcament en superfície.

Aloy ha explicat que els treballs per confeccionar el nou pla de mobilitat de Manresa es troben «a la recta final».

I el nou document marc sobre la mobilitat a la ciutat posarà proa a «un canvi de tendència molt important», perquè el conjunt de les ciutats s’han d’enverdir, han d’ampliar voreres i han de transformar l’espai públic.

Però, «els carrers són els que són i les vies són les que són i no les podem ampliar. Això vol dir que tot no hi cap i si volem ampliar voreres i si volem plantar arbres anirà en detriment de l’aparcament en superfície, que és una ocupació privada de l’espai públic i això té un cost i s’ha de pagar», ha assegurat.

Segons Aloy, resulta evident que «si volem fer carrils busos o volem ampliar voreres cada vegada anirem reduint l’aparcament en superfície».

Així que les decisions que es prenen des de l’Ajuntament van clarament «en aquesta línia de guanyar espai per als vianants, de fer ciutats més agradables, més verdes i en detriment de l’aparcament en superfície».

Canvi progressiu

L’alcalde ha deixat clar que «això tindrà una transició, perquè no ho farem pas tot de cop», però que el futur passa per aquí.

En la roda de premsa de presentació de les tarifes de la zona blava quan la gestió sigui municipal i acabi la concessió de l’empresa Eysa, Aloy va tornar a emmarcar la transformació de Manresa en processos similars a altres ciutats. «En els propers anys veurem canviar molt les ciutats en plural. Totes les grans ciutats estan fent grans esforços de transformació de l’espai públic».

L’alcalde va recordar la presència de l’Ajuntament de Manresa a la conferència europea de Tallinn «on es va parlar molt d’això. On hi havia l’alcalde de València, una ciutat on han pres grans decisions de transformació de l’espai públic. Ho estem veient a Barcelona. A totes les ciutats d’Europa hi ha grans transformacions de l’espai public».

Aloy va explicar que a Manresa les decisions que es prenen en aquest sentit van en la línia del pla de mobilitat.

Reducció de la zona blava

Va avançar que «en el moment que transformem el carrer Guimerà i modifiquem les línies de bus i creem noves parades reduirem zona blava». També, que «en el moment que ampliem voreres a la carretera de Cardona o a la carretera de Vic estarem perdent places de zona blava».

De fet, considera que serà una prolongació de tot un seguit d’obres que s’han fet es últims anys a l’entorn d’equipaments per ampliar l’espai pels vianants ja siguin d’ampliació de voreres o per delimitar més espai per al vianant.