Sense escarafalls, amb un to de solemnitat i sobretot amb paraules d’agraïment per als guardonats, aquest dimarts al vespre s’han lliurat els premis Séquia que des de fa 7 anys, per la Festa de la Llum, atorga la Fundació Universitària del Bages i la Fundació Aigües de Manresa. És un reconeixement a persones i institucions que treballen amb actitud positiva i constructiva en benefici del progrés de la societat manresana. Treball en equip pel bé comú.

I en aquesta ocasió el reconeixement se l’han endut, a títol individual, Conxita Parcerisas, per la seva trajectòria per fer visible l’aportació de les dones a la història local, la seva activitat associativa i pel treball en equip que porta a terme. En la modalitat col·lectiva, el guardó l’ha recollit el Servei d’Oncologia de l’Hospital de Sant Joan de Déu de la Fundació Althaia. L’ha recollit la cap del servei, Montserrat Domènech, i l’infermer de l’hospital de dia, Jordi Cols.

L’acte s’ha celebrat als dipòsits vells, al Museu de l’Aigua i el Tèxtil, on els guardonats han estat obsequiats amb una escultura de l’artista manresà Ramon Oms i han signat al llibre d’honor del premi.

Una ciutat amb història

Un cop ha rebut el guardó de mans de l’alcalde, Marc Aloy, Parcerisas ha assegurat que Manresa té una història molt potent i que cal fer-ne el màxim de difusió. També ha dit que la història ha oblidat les dones, i sense elles no és completa. Així mateix ha apuntat dos reptes per fer avançar la xarxa associativa de la ciutat: que les entitats interactuïn més entre elles, i generar complicitats amb els joves i les persones vingudes d’arreu del món.

Per la seva part Domènech, ha volgut compartir el premi amb tot l’equip del Servei d’Oncologia d’Althaia. Un servei, ha dit, amb una actitud compromesa, humanitària que estima la ciutat i el territori, i que busca l’excel·lència.

Tenacitat i treball en equip

L’acte l’ha obert el director general de la Fundació Universitària del Bages (FUB-UManresa), Valentí Martínez. Ha destacat que els guardonats treballen en àmbits diferents però que tenen en comú la tenacitat i el treball en equip. Formen part dels seus pilars bàsics.

De Parcerisas ha assegurat que fa una feina perseverant, i del Servei d’Oncologia n’ha destacat la recerca que porta a terme i l’atenció personalitzada que presta. Uns i altres «han posat els seus coneixements al servei de le persones i pel bé comú».

Segons Martínez, la diversitat dels guardonats a les set edicions dels premis Séquia desprenen una «energia positiva que ens fa créixer i ens ha de fer sentir optimistes de cara al present i el futur».

També ha parlat el vicepresident de la Fundació Aigües de Manresa, Josep Alabern. Ha lloat els premiats, sobretot per «allò que han fet, no per allò que dirien que farien».

Joan Manel Miquel, de l’Associació Misteriosa Llum ha llegit el veredicte del jurat i ha clos l’acte l’alcalde de Manresa, Marc Aloy. Ho ha fet dient que en una societat accelerada com la nostra cal aturar-se i adonar-se de la importància «d’actes com aquests en què donem gràcies a gent que treballa per una societat millor». De Parcerisas ha afirmat que no està acostumada a ser la protagonista, i de Domènech ha assegurat que poder comptar amb ella és un «autèntic luxe».

L’acte ha acabat amb un concert del Cor Jove d’UManresa dirigit per Rosa Mari Ortega i, com no podia ser d’una altra manera, amb un tast d’ametlles de la Llum.

En les edicions anteriors s’han lliurat els premis a Pere Garcia (a títol pòstum), a la cooperativa Mengem Bages (2017); al metge i investigador Pere Joan Cardona i a la coral infantil de les Escodines (2018); a Sebastià Catllà i a la comunitat de Sant Egidi (2019); a Anna Rotllan i el CAE (2020); a la directora de Càritas, Josefina Farrés i als moviments informals i autogestionats que van ajudar per la covid (2021); i a l’historiador Francesc Comas i l’Associació ERA (2022).