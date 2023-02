El professorat associat de l'UPC Manresa s'afegeix a la vaga indefinida contra la LOSU

La UPC Manresa té 110 professors. D'aquests, 66 són associats. Avui dimarts, els darrers, aplegats en l'Associació de Professorat Associat de l'EPSEM, han iniciat una vaga per mostrar el seu desacord amb la Llei Orgànica del Sistema Universitari (LOSU), que en pocs dies s’aprovarà al Senat, i que consideren "el pitjor projecte de llei sobre el sistema universitari que s’hagi articulat fins a la data". Cinc professors associats (Gabriela Zapior, Miquel León, Jordi Albiol, David Fornell i Josep Ortuño), en representació de la resta, tal com han fet saber, atès que la majoria fan més d'una feina i no són tots els dies a la Politècnica, han sortit davant de la UPC Manresa al migdia per mostrar el seu rebuig a la LOSE. S'hi han volgut solidaritzar tres professors fixes del centre: el catedràtic Xavier de las Heras, Toni Dorado i Marta Tarrés.

La vaga, convocada per l’Associació Estatal del Professorat Associat de les Universitats Públiques, és indefinida i tindrà lloc, també, a banda dels dimarts, els dimecres i dijous.

"No en trobarem"

Han explicat que el problema s'arrossega de fa anys perquè no s'han tret places de professors fixes per cobrir, per exemple, les jubilacions, i s'han anat cobrint amb professors associats, que és el contracte més precari. Ara, la nova llei el que vol és reduir més les hores lectives que poden fer aquests associats, la qual cosa encara empitjorarà més la seva situació. "Tindrà la conseqüència que caldrà contractar més associats a menys hores i la gent que els ha de buscar no en trobarà", ha apuntat Dorado. Tarrés, que és cap de secció i justament una de les persones del centre que han de buscar aquests associats, ha afirmat que "no en trobarem. A més, són persones molt qualificades i que venen molt motivades a les quals oferim un sou que és un desastre", ha reblat.

Menys hores i menys sou

Zapior ha explicat que, "amb l'aprovació de la llei, els associats passem a tenir menys hores lectives i, en conseqüència, menys sou. No podem fer carrera acadèmica perquè tampoc no podem participar en recerca i dificulta molt més poder entrar dins de la institució". En el seu cas, passarà d'un contracte de 12 crèdits anuals a 8. "A efectes pràctics, de tres grups de 30 persones passaré a tenir-ne dos de 30. Queda una assignatura òrfena. Soc l'única persona que ve aquí a fer anglès empresarial i no enviaran ningú més a fer aquestes hores, per tant, quedarà desatesa una assignatura que tenia molts alumnes, fins ara".

Per a León, a banda del tema del sou, "el més greu és que et coarten la possibilitat de promoció interna a la UPC perquè, si no et permet fer una activitat bàsica que és la investigació, no podràs acreditar més possibilitats de promoció, amb la qual cosa et trobaràs coartat. És una mala passada".

Fornell ha comentat que "a mi no m'afecta la reducció d'hores màximes, però sí la manca de condicions amb possibilitat de promoció. Vinc a fer docència per passió, més que per guanyar diners, però no tindré l'opció de fer més hores a la universitat".

Les demandes

Segons un comunicat de l'Associació de Professorat Associat de l'EPSEM, "el projecte de la LOSU (Llei Orgànica del Sistema Universitari) no és nou. En el seu moment, el ministre Castells va iniciar la confecció de diversos esborranys i, ara, des de fa uns mesos, el ministre Subirats n’ha reprès l’edició amb la finalitat de poder ser aprovada en pocs dies. L’actual redactat detalla els diferents tipus de contracte que poden existir, els requisits per a la permanència o promoció del professorat, la composició de les comissions d’avaluació, i, fins i tot, la durada màxima i altres detalls sobre el professorat. Val a dir, també, que es faciliten o suprimeixen tràmits administratius per a la contractació de professors amb trajectòries acadèmiques fora d’Espanya.

En resum, malgrat ser més extensiva que la que és vigent actualment, el que la fa dolenta és que no millora la situació actual sinó que l’empitjora en diferents aspectes i, el que és pitjor, crea moltes incerteses que ara mateix ningú no sap com poden derivar-ne les conseqüències. Un dels aspectes més rellevant d’aquesta mala llei és la situació contractual del professorat associat a la universitat, que en el cas de la UPC representa a l’entorn del 40% de les plantilles de professorat universitari contractat.

És per aquest motiu que els professors associats convoquen vaga indefinida a partir d’aquest dimarts dia 14 de Febrer. En concret, les reivindicacions que justifiquen la realització de la vaga són les següents:

1.- Aconseguir el caràcter indefinit dels contractes del PDI associat sense necessitat de concursos, tenint en compte que hi ha companys contractats en frau de llei durant molts anys.

2.- El reconeixement de les hores efectives de treball (es considera que una hora classe li corresponen a l’entorn de quatre hores de preparació).

3.- La promoció del PDI associat a les categories superiors a les que estigui acreditat.

4.- El dret de cobrament de quinquennis i sexennis com les altres figures contractuals en la universitat.

5.- Ple dret a la participació en la investigació".

Avisen que "aquesta vaga s’estendrà fins que es puguin aconseguir les garanties clares d’estabilitat i de renovació dels contractes durant un període de cinc anys, tal i com s’establia en l’avantprojecte de Llei Orgànica del Sistema Universitari (LOSU) pactat entre el Ministeri d’Universitats i l’Associació Estatal del Professorat Associat".