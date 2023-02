Cares de molta satisfacció, aquest dimecres al migdia, al Parc Vila Closes de Manresa. Per fi, enguany, si es compleixen les previsions donades per l'Ajuntament, deixarà de ser el parc de les 'gàbies' i passarà a ser el parc dedicat a l'estimat pintor i veí de la barriada manresana. Una partida de 250.000 euros del pressupost municipal permetrà treure les estructures de ferro que fan forma de lletra U (es deixaran les que separen els tres nivells, on sí que ha arrelat vegetació), que són les que deixen els espais del parc tancats.

És una actuació que l'Ajuntament havia de fer el 2015, després que el 2010 es comprometés a elaborar un projecte tècnic per retirar els ferros i executar altres millores a l'espai. Han hagut de passar més de deu anys perquè es faci realitat. I ho farà just l'any d'eleccions municipals fruit d'un compromís pres el 2021 pel Govern actual.

Reunió de la junta de Govern

La setmana vinent, ha anunciat l'alcalde Aloy, la junta de Govern es reunirà per aprovar el projecte, de manera que ja es pugui convocar el concurs per escollir l'empresa que haurà de portar a terme l'actuació. "Això vol dir que l'any 2023 hi haurà obres per deixar tancades totes les millores i compromisos del Parc Vila Closes".

A banda de l'alcalde Marc Aloy i dels regidors David Aaron López i Núria Masgrau, a la presentació del projecte pactat per remodelar el parc hi ha assistit, també, la Comissió Ciutadana del Parc Vila Closes, creada el 10 d'octubre del 2010, i que ha vetllat durant tots aquest anys perquè el barri tingués el parc que volia; i l'Associació de Veïns de Saldes-Plaça Catalunya. Entre ells, l'esposa i els dos fills de Josep Vila Closes, Teresa Roca i Pep i Margot Vila, respectivament, que s'han mostrat satisfets amb el projecte.

La reforma

Al marge de la retirada de les estructures de ferro amb forma de lletra U, que faran guanyar amplitud a l'espai, l'actuació inclourà plantar gespa a tota la banda més propera a l'avinguda de Tudela. També es plantaran uns 17 arbres repartits pel parc, atès que, com han explicat, quan es van retirar les llambordes amb gespa entremig que hi havia en aquesta banda es va treure també el sistema de reg, que ha fet que la gespa hagi desaparegut i que alguns arbres s'hagin mort. Una bon exemple de la deixadesa que ha caracteritzat aquest espai.

Al cantó més proper al carrer del Doctor Basiana es traurà el terra que hi ha ara, que està malmès i ple d'esquerdes i se'n posarà un de formigó pintat. Com que la il·luminació actual està incorporada a les estructures que van fora, se n'instal·larà de nova en forma de lletra L, però més baixa per tal que els arbres no quedin per sota i la tapin, com passa sovint.

López ha explicat que també s'aprofitarà per fer tasques de conservació i manteniment del mobiliari que estigui malmès i que fins i tot n'hi ha que es renovarà, sense concretar exactament com serà aquesta renovació. Queda pendent, alhora, aclarir a on es col·locaran uns nous aparells per fer exercicis. Hi ha el dubte de si posar-los on anirà la gespa farà que quedi tot massa atapeït. Una de les propostes de l'ens veïnal per boca del seu secretari, Víctor Feliu, president de l'associació quan es va fer el parc, és posar-les a l'espai que queda rere el pavelló del Pujolet. També cal veure si es dona resposta a la petició de millorar els cartells que prohibeixin l'accés al parc dels gossos.

El regidor ha celebrat que, "finalment, estem a la recta final de tots els acords que es van prendre amb el barri i amb la família" el 2021. "En pocs mesos veurem com tot això es duu a terme".

Masgrau ha celebrat, també, que arribi a bon port un tema pendent des de fa tants anys i ha agraït especialment la paciència i constància dels veïns, entenent que l'espai no complia les expectatives creades. "Agrair la paciència i constància de la comissió i de tot el veïnat perquè el projecte al final sigui possible".

Reacció de la comissió, veïns i família

Per part de la Comissió Ciutadana del Parc Vila Closes, Ignasi Segon ha repassat la cronologia dels fets des del 2010, quan va néixer per donar resposta a les veus del barri contràries al parc que s'havia fet i, sobretot, a l'impacte de les estructures de ferro, que "eren tan invasores que va arribar a agafar el nom de parc de les 'gàbies' en lloc del del Parc Vila Closes".

Un cop aconseguits els objectius, ha anunciat que la comissió es dissoldrà. Ha tingut un record per persones que en van format part i que han traspassat durant el camí.

Ramon Caballol, president de l'associació de veïns, ha agraït la feina feta per la comissió. Ha recordat Joan Segon, Joan Mateu, Teresa Vilaseca i Núria Torra, que en van formar part. Com Segon, també ha donat per bo el projecte que es tirarà endavant.

Feliu ha afirmat que "aquest parc és una espina que hem portat clavada en el nostre interior fins el dia d'avui". Ha mostrat una imatge del parc que volien i dels espais verds que els va mostrar l'Ajuntament en el seu dia. Ha agraït la implicació de l'Ajuntament i ha manifestat la intenció que hi hagi una comissió de seguiment de les obres.

Pep Vila ha donat les gràcies a tothom qui ha fet possible que el barri tingui el parc que es mereix. Ha manifestat que de ben segur que Josep Vila Closes n'estaria content.

La història del parc

El Parc Vila Closes, que ocupa un solar que feia d'aparcament, era molt desitjat pels veïns. De fet, el barri feia més de trenta anys que el reivindicava amb la idea d'equilibrar la densitat de població amb la poca oferta d'espais de lleure. La inauguració es va fer en forma de visita ciutadana, el 15 de juliol del 2009. Hi van passar més de 400 persones, però no hi va anar l'associació de veïns per expressar el seu desacord amb el resultat final. El parc, que aviat va ser rebatejat com de Guantánamo i de les ´gabies' és obra de l'arquitecte David Closes, que és el cap de Servei de Projectes Urbans i d'Infraestructures Territorials de l'Ajuntament. La regidora d'Urbanisme d'aleshores era Àngels Mas. Va costar 1.389.139 euros.

Al cap d'encara no un any de la inauguració, una colla de veïns van recollir 1.410 signatures que van fer arribar a l'Ajuntament per expressar el seu rebuig per les darreres obres urbanístiques a la ciutat, començant pel parc del Pintor Vila Closes i continuant per la plaça de la Reforma, la passarel·la de la Via de Sant Ignasi, l'ascensor de la Seu, el carrer d'Alfons XII...

Finalment, la pressió ciutadana va donar resultats. El ple del 20 de setembre del 2010, a proposta del PP, va aprovar l'acord d'elaborar un projecte tècnic de modificacions i de millores del parc. Es va crear una comissió integrada per veïns i l'Ajuntament per pactar-lo. El 4 d'abril del 2011, van signar a alcaldia amb l'aleshores alcalde Josep Camprubí l'acord per fer la remodelació en tres fases, inclosa la retirada de les estructures en la darrera. La idea era que els canvis estiguessin materialitzats del tot... el juny del 2012.

L'arquitecte contractat per fer el projecte de reforma va ser el manresà Jordi Garcia Vilaplana, que va explicar a Regió7 que havia fet «cirurgia fina» per resoldre diversos problemes de l'espai sense desvirtuar-lo. El següent pas va consistir a fer una consulta ciutadana. Es va celebrar el 19 i 20 d'octubre del 2012. Calia respondre «sí» o «no» a l'enunciat següent: «Estic d'acord que l'Ajuntament de Manresa executi en fases successives, i segons disponibilitat pressupostària, el projecte de millora plantejat per la Comissió Parc Vila Closes». Van votar 759 persones. 677 van dir que sí.

Les tres fases de remodelació

La primera fase va acabar l'agost del 2013. Va incloure la millora de temes de seguretat i la retirada de la pèrgola més propera a la plaça Catalunya. L'agost del 2014 es va acabar la segona fase, centrada en la millora de l'accessibilitat entre nivells amb escales, la delimitació dels murs amb baranes de protecció, la retirada de llambordes, l'arranjament de la font i l'ampliació de l'arbrat. La tercera fase, prevista el 2015, no es va fer. Per fi, el 2018, la insistència dels veïns va fer possible una partida de 35.000 euros per a la millora dels espais degradats a l'entorn de la font i la instal·lació de nous jocs infantils. A banda de treure les estructures metàl·liques, quedava pendent refer l'enllumenat i completar el mobiliari de l'espai.

Treure els ferros del parc del Pintor Vila Closes, que homenatja el veí del barri i pintor manresà Josep Vila Closes (1921-2005), del qual hi ha una escultura a l'entrada pel carrer de Martí i Pol inaugurada el Sant Jordi del 2015, es va dir que tenia un cost de 135.000 euros que l'Ajuntament no va pressupostar el 2016, quan va dir que ho faria, per manca de diners. Ho va argumentar amb l'explicació que, executades les actuacions més lligades als temes de seguretat, no s'entendria que destinés tants diners de les arques municipals a treure les estructures de ferro, tenint en compte el mal estat en què es troben molts carrers de la ciutat. En definitiva, parlava d'un tema de prioritats. Va avisar que, com a mínim, els diners no es tindrien fins al 2018. Però, tampoc.