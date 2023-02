El ple de l'Ajuntament de Manresa ha modificat l'ordenança de civisme per prohibir la venda de begudes alcohòliques d'11 de la nit a 8 del matí en comerços que no siguin de restauració. Aquesta previsió s’encamina a evitar conductes incíviques propiciades pel consum de begudes alcohòliques a la via pública en horari nocturn amb efectes en la convivència ciutadana.

La modificació es produeix després de les queixes reiterades de veïns de la plaça Porxada i de l’illa de cases dels carrers de Sant Joan Bautista de la Salle (Esquilets), Puigterrà de Baix, Bonsuccés i carretera de Vic per l'incivisme que, al seu entendre, propicia que es pugui vendre alcohol durant la nit que després els compradors consumeixen al carrer. L’octubre passat, l’Ajuntament va anunciar l’inici de la tramitació per limitar la venda de begudes alcohòliques a les botigues en horari nocturn per millorar la convivència veïnal i evitar actituds incíviques. Va calcular que entraria en vigor en un termini d’entre cinc i sis mesos. És a dir, entre l’abril i el maig vinents. Les multes que imposarà l'Ajuntament aniran dels cinc-cents als mil euros. Per part del govern, Núria Masgrau, regidora d’Indústria, Comerç i Activitats, Barris, Acció Comunitària i Civisme, va explicar que el canvi normatiu contribuirà a "posar fi al patiment de veïns i veïnes" . La modificació va ser aprovada per unanimitat. Andrés Rojo, de Ciutadans va demanar a l'equip de govern que actués amb fermesa per aplicar-la. Gemma Boix, de Fem Manresa, va alertar que podia ser un simple pedaç que contribuís a desplaçar el problema a un altre punt de la ciutat. I Anjo Valentí, del PSC, va lamentar que el govern anés un altre cop a remolc en comptes d'obrir el meló del problema en profunditat i implicar-se a fons per fer complir la llei.