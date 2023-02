El ple de l'Ajuntament de Manresa ha aprovat un protocol per a la constitució d'una Associació de Municipis en Defensa de la Gestió Pública del Cicle de l'Aigua.

Del contingut del protocol es desprèn que l’execució d’aquest pot acabar derivant en l’inici del procediment per a la creació d’una figura associativa, per això es considera el ple l’òrgan competent per a l’adopció de l’acord d’aprovació d’aquest protocol.

El que està passant és que un seguit d'Ajuntaments que presten els serveis del cicle de l'aigua en alguna de les modalitats de gestió directa previstes a l'ordenament de règim local vigent, han considerat que és necessari posar en valor els avantatges de la gestió directa dels serveis del cicle integral de l’aigua.

Per això es vol facilitar i fer extensiu aquest sistema a municipis que puguin tenir interès en aquesta modalitat de gestió dels serveis.

Front comú

A més del de Manresa, aquesta associació la formarien els ajuntaments de Reus, Mont-Roig del Camp, Solsona, Massanes, Vilanova i la Geltrú, Vilafranca del Penedès, Sant Bartomeu del Grau, El Prat de Llobregat, Mataró i Arenys de Munt.

Segons el dictamen aprovat aquesta tasca requereix compartir experiències i posar en comú metodologies i transferència de coneixement, considerant que aquestes finalitats es poden assolir de diverses maneres, entre elles la de la constitució d’una associació de municipis.

La decisió es pren després que el passat desembre el ple municipal aprovés l'acord de separació de l’Ajuntament de Manresa del Consorci per a la Gestió Integral d’Aigües de Catalunya, que va ajudar a néixer el 2005. Ho va fer per donar compliment a una sentència del Tribunal Superior de Justícia de Catalunya ratificada pel Suprem en el marc de l'enfrontament judicial amb Agbar-Sorea.