El parc de l'Agulla ja és obert, després d'estar tancat per obres prop de quatre setmanes

Des d'avui ja es pot entrar al parc de l'Agulla de Manresa. Després de prop de quatre setmanes tancades (del 23 de gener al 15 de febrer), les portes del recinte s'han tornat a obrir aquest dijous al matí per tal que els usuaris hi puguin entrar. I no han trigat ni cinc minuts. De seguida hi ha hagut gent que ha aprofitat la reobertura per accedir al parc, on ja hi torna a haver aigua al llac.

El tancament el va fer Aigües de Manresa per realitzar amb les màximes garanties de seguretat possible unes obres al llac que han suposat buidar-lo del tot per canviar dues vàlvules, la qual cosa va posar al descobert fangs que feien l’entorn perillós. A banda, s'han fet tres noves sortides de l'aigua als canals de regadiu de Viladordis i del Poal amb la idea que la que hi ha al perímetre de la instal·lació circuli més perquè, mentre que, pel mig, ja ho fa habitualment perquè és el recorregut natural que segueix la que entra per una banda per la Sèquia i surt per l'altra cap a la potabilitzadora, en el cas dels costats costava més garantir aquest moviment, la qual cosa no n'afavoria la qualitat.

Una tercera actuació que s'ha fet ha estat construir una canalització de vora 500 metres per fora del llac (sota el camí que passa pel costat) que enllaça la bassa on desemboca el canal de la Sèquia amb la potabilitzadora per tal que, quan es consideri, l'agua no hagi de passar pel llac per arribar-hi.

Són un conjunt d'obres que fa l’empresa ICMAN i la durada dels treballs principals, iniciats els 23 de gener, està prevista en tres mesos. El pressupost total és de 757.944,00 euros amb IVA inclòs.

Eliminació de la fauna invasora

L'actuació, com és sabut i ha explicat aquest diari per activa i passiva, s'ha aprofitat per portar a terme treballs d’estudi i de gestió de la fauna del llac a través de l’empresa Phragmites. Un cop pràcticament buidat el llac d'aigua, es van treure 600 nàiades (mol·luscs) que hi havia, que s'hi han retornat un cop reomplert, i també els peixos que, en ser tots d'espècies invasores, s'han sacrificat perquè és el que dicta la llei. N'hi havia més d'un miler i el fet que molts fossin carpes va indignar els pescadors consultats per aquest diari, que consideren que és una espècie que caldria naturalitzar, tenint en compte que conviu amb nosaltres des de temps dels romans.