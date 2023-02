El constructor Agustí Cots defensa els oficis de 'tota la vida' al pregó de la Llum

Una veritable lliçó d’història a través de la mirada d’un paleta, que és com s’ha definit ell mateix. El constructor Agustí Cots Calsina ha pronunciat aquest vespre el pregó de la Festa de la Llum d’enguany durant el qual, a més a més de l’esmentada lliçó, ha fet una aferrissada defensa dels oficis de tota la vida. Com el de paleta. L’acte s’ha celebrat al saló de sessions de l’Ajuntament. Amb solemnitat. Els dos darrers anys s’havia fet al teatre Conservatori per la pandèmia.

A l’inici Cots ha assegurat que no veia clar això de fer el pregó, però que la insistència del Gremi de Constructors de Manresa i Comarques, administradors de la Llum d’enguany i entitat que va presidir del 2002 al 2014, el va fer canviar d’opinió. De seguida ha entrat en matèria. «Anem per feina que això és llarg». Ha advertit però, que «sóc aparellador i constructor, i el meu pregó serà més aviat tècnic en defensa dels oficis i en especial dels paletes». Noves tecnologies i oficis En plena era de noves tecnologies, digitalització i influencers, poca gent parla o pensa en els «oficis de tota la vida», i, en canvi, en «ple segle XXI es continuen necessitant les mans de la gent d’oficis com al segle XIV», ha assegurat. El de paleta, o mestre de cases o constructor, «sinó l’ofici més antic de la història de la humanitat és un dels més antics» que a més a més ha perdurat «segles i segles». I a partir d’aquí ha vingut la lliçó d’història i la vinculació dels mestres de casa amb la ciutat. Cots ha recordat que la confraria o gremi de paletes es va fundar el 1323, ara fa 700 anys. Va ser el tercer més antic de la ciutat rere els gremis de sabaters i els blanquers, i l’únic que perdura a nivell local. Ha explicat que el 9 d’octubre del 1339, vuit mestres de casa de Manresa van prometre davant notari que en cinc anys farien arribar aigua per una canal de Balsareny a Manresa. La séquia. Els ha citat un a un perquè «els cal esmentar». Eren Martí Alarigues, Bartomeu Alarigues, Guillem de Monistrol, Pere Molins, Arnau Martos, Francesc Ricolf, Pere Ubach i Arnau Ferran. Representen una mostra de la «implicació dels paletes o mestres de casa amb la ciutat i el seu creixement al segle XIV», ha dit. Igual que ho va ser la construcció de la Seu, esglésies, muralles o el Pont Nou. «Ja ens agradaria tenir avui la mateixa quantitat que la que tenien els mestres de cases manresans al segle XIV», ha afirmat, fet que ha provocat els somriures del públic que omplia la sala. De mestres de cases a constructors Cots ha lamentat que «tradicionalment el món de la construcció sempre ha estat la ventafocs dels oficis, mal vist per l’administració i per la societat en general». «No sé la raó exacte», ha comentat, però «tan dolents no devem ser quan portem 700 anys d’història com a gremi a la nostra ciutat». Ha assegurat que l’aprenentatge de l’ofici és fonamental, però que s’hi posen traves com per exemple el fet que la formació depèn d’un decret de l’agost del 1957. Finalment ha dit que que «estem orgullosos de la nostra feina. El nostre treball, en la majoria de casos, durarà molts anys, fet que representants d’altres oficis no poden dir. Només cal contemplar les construccions fetes pels egipcis, els grecs o els romans després de 2000 anys». Al final ha tingut un record pel seu pare Jaume Cots, que juntament amb Josep Claret van crear Cots i Claret, avui dirigida pels nets. Va acabar amb un «Bona Festa de la Llum. Visca Manresa i Som-hi Resa!» per la seva vinculació amb el Bàsquet Manresa. El pregó infantil rememora els fets de la Llum de forma teatralitzada A l’acte també hi ha intervingut la regidora de Cultura i Festes, Anna Crespo, que ha desitjat que «l’esperit constructiu impregni la celebració de la Llum». I el president del Gremi de Constructors, Josep Alias, que ha recordat que l’entitat celebra els seus 700 anys i que administrar la Llum és una bona manera de transmetre les seves inquietuds. Com marca el protocol, l’alcalde de Manresa, Marc Aloy, ha clos l'acte. Ho ha fet homenatjant els constructors, especialment els del segle XIV, una «època daurada» de la ciutat. Ha afirmat que «avui també hem de fer pinya pels grans reptes col·lectius. La població no vol picabaralles de curta volada. Hem de construir la ciutat tots junts».