David Bueno demana a Manresa escoltar més el nostre cervell del paleolític

Tenir en compte el que passa dins dels cervell és bàsic a l’hora de triar com s’educa a les escoles. David Bueno, doctor en Biologia, professor, investigador, director de la Càtedra de Neuroeducació UB-EDU1ST i un divulgador científic de molta anomenada, ho va demostrar, ahir a la tarda, en una xerrada a l’auditori de la Plana.

Organitzat per la delegació a la Catalunya Central de la Fundació Pere Tarrés, l’acte va aplegar 160 persones, la majoria de l’àmbit de l’ensenyament, i es va poder seguir virtualment. El director de Regió7, Marc Marcè, es va encarregar de presentar el ponent. També es van adreçar breument als presents Trini Ortega, directora de la delegació, i Josep Oriol Pujol, director general de l’entitat no lucrativa dedicada al món del lleure i de l’acció social.

Bueno, que és un escriptor prolífic, en poc temps ha publicat els seus dos darrers llibres -Emocions a dojo i Els beneficis de la lectura en veu alta-, va remarcar, d’entrada, que la neuroeducació, que ho passa tot pel filtre de la biologia, no vol ser un substitut de la pedagogia, però que sí que ha servit per confirmar el que hi funciona o no.

Va remarcar que el nostre cervell continua sent del paleolític, el dels caçadors i recol·lectors que es movien molt però a poc a poc i que sempre ho feien en grup. Va aconsellar escoltar-lo més, després de traslladar aquest funcionament a la societat actual, en què tot va al revés: ens passem la major part del dia asseguts, sempre anem amb preses i no sempre tenim en compte que ningú no quedi enrere. Ho va traslladar al món de l’educació, apostant, per exemple, pels aprenentatges col·laboratius.

Va dir que el cervell és capaç de fer 200 bilions de connexions neuronals i que un cervell estimulat a base de llegir, d’escoltar musica i també de discutir, entre d’altres, en pot fer 1.000 bilions.

Va assegurar que les emocions fan que guanyem eficiència en els aprenentatges

Va assegurar que les emocions fan que guanyem eficiència en els aprenentatges i va repassar les tres etapes més importants pel que fa al desenvolupament neuronal: de 0 a 3 anys, de 4 a 11 i l’adolescència. En cada cas va donar arguments dels aspectes que influeixen en què aquest desenvolupament sigui millor o pitjor, sempre lligant-ho amb el món de l’educació. L’etapa de l’adolescència és la que va generar mes rialles de complicitat entre els presents. Per exemple, quan va raonar què fa que un adolescent pugui passar d’alegria a la tristesa en segons o per què, quan fa una malifeta, es queda bloquejat. Va insistir en el valor dels límits socioemocionals per tal que els puguin trencar per fer el pas a la maduresa.

Al llarg de tota la seva intervenció, una de les paraules que va repetir més, negativament parlant, va ser la de l’estrès. Al final, es va endur un aplaudiment i cap pregunta. Tot havia quedat molt clar.