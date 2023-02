Contracrònica del ple de Manresa | L’accés al dret universal d’aparcar al centre

Aquest diari publicava dimarts que l’alcalde Aloy havia dit que la Manresa del futur tindrà menys aparcament en superfície. Menys espais al carrer per estacionar-hi, sigui de franc o pagant. Aquesta és la tendència de les ciutats, va dir, i serà la conseqüència del pla de mobilitat que s’està enllestint. Un pla que preveu més metres quadrats per als vianants, els ciclistes, els arbres i els autobusos, en detriment dels cotxes.

«Els carrers són els que són i les vies són les que són i no les podem ampliar. Això vol dir que tot no hi cap i si volem ampliar voreres i si volem plantar arbres anirà en detriment de l’aparcament en superfície, que és una ocupació privada de l’espai públic i això té un cost i s’ha de pagar». Això és el que va explicar l’alcalde en la presentació de les noves tarifes de la zona blava/verda/taronja, colors de la bandera de Los Llanos de Aridane, municipi de l’illa canària de La Palma. La combinació es troba en altres ensenyes, però en companyia de més tonalitats.

La Manresa del futur tindrà menys espais d’aparcament a la via pública, i els del centre no els regalaran. A aquests efectes, el centre és un espai d’una amplitud creixent, i per certificar-ho només cal veure fins on arriben els parquímetres. Si entre arbres, voreres, carrils bici i carrils bus, es furten places d’estacionament, les que restin s’ompliran de seguida i llavors poden passar tres coses: que els conductors facin voltes i més voltes esperant que soni la flauta, que desisteixin i optin per anar a peu, o que s’encaminin de dret a un dels pàrquings de pagament existents.

Dijous el ple municipal va aprovar la revisió de tarifes al pàrquing de la plaça Porxada, que és una concessió municipal per cinquanta anys, i la regidora Gemma Boix, en nom de Fem Manresa, va llançar una reflexió: si volem pacificar el trànsit potser valdria la pena que els pàrquings públics ofereixin unes tarifes com més reduïdes millor, per no dir que haurien de ser de franc. D’aquesta manera, sense una amenaça de clatellada econòmica, els conductors deixarien de donar voltes pels carrers buscant un espai lliure, i amb la desaparició de tots aquests vehicles el trànsit guanyaria fluïdesa.

Una reflexió interessant que parteix d’un reconeixement d’impotència. Fem Manresa, candidatura animada per la CUP, té una visió de la mobilitat que es recolza en el transport públic i per tant voldria la reducció dràstica del vehicle privat, però Gemma Boix va admetre que ara mateix el transport públic és clarament insuficient, sobretot per als viatges entre els pobles de la comarca i Manresa, i que l’espera de la solució aboca a un «mentrestant» força dilatat en el temps. Considerada doncs inevitable la persistència dels assalts massius quotidians al centre comercial per part dels exèrcits de conductors, Fem Manresa proposa que, al menys, els invasors puguin aparcar per poc preu.

No hi va haver rèplica a la intervenció. No es va encetar debat. Algú podria haver-se preguntat si abaratir les tarifes dels pàrquings no provocaria un efecte crida que complicaria les coses en lloc de millorar-les, però ningú no ho va fer.

És la mena de qüestió que s’ha de contemplar en el marc del pla de mobilitat que encara «la recta final», segons havia explicat l’alcalde. La regidora Boix va comentar que no havia pogut saber el nivell d’ocupació de pàrquing de la Porxada, una dada que, pel que es veu, la concessionària no està obligada a facilitar. Els usuaris freqüents saben que en les hores de més vida comercial està força ple, i pels volts de Nadal arriba a posar el rètol de «complert»; partint d’aquesta realitat no costa gaire endevinar que la concessionària no tindrà cap interès en abaixar tarifes.

Si de les empreses depèn, el preu del servei continuarà sent elevat en el «mentrestant» de la disminució de places a la via pública. Potser la combinació dels dos fets provocarà que més conductors deixin el cotxe a casa o, si vénen de fora, a la perifèria de la ciutat. Pel polígon dels Trullols hi passa la línia 8 del bus, que deixa a prop de la Farola. Pel carrer de Santa Joaquima de Vedruna, darrera la Salle, hi transita la línia 2. I ara mateix l’abonament multiviatges està bonificat. Si no tenen pressa, és una opció. Però, qui no en té?