La instal·lació "Bulb & me" de Múcab Dans i Ballet Olga Roig, que havia d’anar a la Plana de l'Om dins el festival Jardins de Llum, no es podrà dur a terme per dificultats en el muntatge que no s’han pogut resoldre, segons han apuntat fonts municipals. En el seu lloc hi haurà "Manresa en pilotes", d'Albert Gusi. Una proposta lúdica on la llum jugarà amb les pilotes.

En aquesta instal·lació hi havia previstes dues actuacions, una avui dissabte a les 18.45h, i una sessió doble diumenge, a les 19.30h i a les 20.30h, que tampoc es podran realitzar.