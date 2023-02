Manresa s’il·lumina amb ulls crítics

L’arribada del capvespre ha transformat aquest dissabte el nucli històric de Manresa en un formiguer de gent captivada per l’art abstracte de l’espectacle artístic Jardins de Llum, que un any més ha impregnat la ciutat d’instal·lacions efímeres que tenen la llum i l’aigua com a elements centrals i no sempre fàcils d’interpretar. Aquesta vegada eren 25 propostes presentades sota una mirada crítica amb voluntat de no deixar indiferent ningú i de convidar a la reflexió.

Amb un parell d’hores n’hi havia prou per recórrer i observar sense perdre’s detall les 25 estructures d’enguany, situades dins el triangle format per l’Anònima, la plaça Sant Domènec i la Basílica de la Seu. A quarts de 7 de la tarda ja hi havia els primers visitants iniciant el recorregut amb el mapa a les mans per identificar cada instal·lació i el mòbil a punt per fotografiar-les. Una tasca que es complicava per moments perquè tan sols mitja hora més tard l’afluència s’havia multiplicat, i es començava a complicar l’accés per veure les instal·lacions que eren situades dins de locals. En molts casos, la idea era haver completat el circuit abans de les 8, que era l’hora en què s’havia convocat tothom a la Plaça Major per presenciar l’acte inaugural.

L’Ajuntament esdevé una gran pantalla

Després de 9 edicions, la d’enguany és la primera que ha comptat amb un acte inaugural. I com les instal·lacions, també ha fet badar a qui l’ha vist. «A taste of nature», dels autors Alba G. Corral i Björt Rùnars, ha estat l'espectacle triat per a l’ocasió, i ha convertit la façana de l’Ajuntament en una gran pantalla de llums, ombres, colors i formes que anaven evolucionant al so del violoncel que tocava una de les artistes asseguda al balcó principal i d’una música de fons. Han estat 30 minuts llargs de projecció que al final ha provocat l’aplaudiment d’una plaça plena a vessar, si bé hi ha qui l’havia abandonat abans possiblement per considerar que la durada era excessiva.

Per a molts, la inauguració ha estat el punt final del recorregut pels 25 espais d’instal·lacions. L’ambient familiar es feia notar, amb una abundant presència de nens i nenes que s’ho prenien com un joc, corrent entre els pilars de la instal·lació «Castellers», o xutant les grans pilotes de la proposta lúdica «Manresa en pilotes» de la Plana de l’Om, que a última hora substituïa «Bulb & me» per les dificultats que hi havia en el muntatge. Per als adults, en canvi, l’experiència no només havia de ser una distracció, sinó que havia de servir per reflexionar. Precisament, l’actualitat ha volgut que aquest esperit crític que busca Jardins de Llum enguany hi encaixés com l’anell al dit. I és que en plena crisi energètica, llum i aigua són dos elements especialment preuats, i els artistes ho han tingut més fàcil que en altres ocasions per fer arribar el seu missatge de denúncia social en qüestions com el medi ambient, les desigualtats o la mateixa crisi energètica. Entre tantes altres, ho feien propostes com «Les Invisibles», que reivindica la importància de tenir aigua i electricitat; «Comptador», que posa de relleu el valor social de l’aigua; «Temple de llum, aigua i vida», que evoca a la «fortalesa» dels impulsors de la Sèquia; o «La imatge de l’aigua, el so de la llum» i «L’ull antròpic», que també evidencien el problema de l’emergència climàtica i la crisi energètica. La tecnologia i el mal ús que se’n fa, tampoc passa desapercebuda en aquesta edició, amb «Siri o la vida als boscos», que explica com una Siri cansada de respondre ximpleries decideix anar-se’n viure en plena natura.

Jardins de Llum encara es podrà visitar durant aquest diumenge.