El Carnaval de Manresa recupera la seva màxima esplendor amb una marea d’infants

Peixos de colors, estrelles de mar, taurons, pops, i algunes meduses han omplert aquest diumenge el matí els carrers de Manresa en una nova edició del Carnaval infantil, que enguany s'ambientava en el mar com temàtica principal. Alumnes, mares i pares de 13 AMPA d’escoles de la ciutat han desfilat a la rua, que arrencava amb unes 2.000 persones i ha acabat amb uns centenars més de no inscrits que s’han anat afegint al recorregut. «Tot un èxit», tenint en compte el pont de les Festes de la Llum, apuntava Joan Vilà, coordinador d’Imagina’t, l’entitat organitzadora de la festa amb l’Ajuntament.

Si el 2021 no hi va haver Carnaval i l’any passat es va celebrar sense carrosses i sense cap temàtica concreta, aquesta vegada la festa recuperava la seva màxima esplendor, i això s’ha notat en l’ambient al carrer, amb via lliure per saltar, ballar i cantar, sense mascaretes, restriccions ni grups bombolla. El retorn de les carrosses també ha donat caliu al seguici, on tampoc no han faltat personatges amb xanques i fins i tot una geganta. I com és habitual, també hi havia el rei i la reina Carnestoltes, que han animat tot el recorregut que han fet des del seu particular vehicle ambientat.

La Plana de l’Om ha estat el punt de partida poc després de les 11 del matí, i des d’allà, la rua ha enfilat cap al Born, la plaça Sant Domènec, el primer tram del passeig Pere III, Crist Rei, Àngel Guimerà i Carrasco i Formiguera, fins a concloure a la plaça de la Font de les Oques, on s’ha fet la festa final amb animació. Un itinerari que en general transcorria per carrers amples però que igualment es veien atapeïts, com una gran marea blava, que ha estat el color predominant de les disfresses tenint en compte la temàtica d’enguany. Entre les entitats participants hi havia la Llar Sant Joan de Déu, que agrupa infants refugiats d'Ucraïna i Síria, que s'han afegit a la festa; o la Llar d'infants municipal La Llum, que al ser els més petits (alguns encara encotxet), s'han afegit a la rua des de la plaça Sant Domènec, on començava l'itinerari més ample.

La música de les pròpies entitats i també de les diverses batukades que s’anaven alternant entre escoles, han acabat de donar el to festiu a la rua, que cap al final del recorregut ha trencat la continuïtat que havia mantingut al principi i això l’ha allargat una mica més del compte. Cap a 2/4 d’1 totes les colles ja eren a la plaça de la Font de les Oques, on el rei i la reina Carnestoltes han agraït la participació de totes les AMPA amb un pregó distès que sense perdre el bon humor també ha volgut denunciar el descuit que sovint la humanitat té cap al mar. De fet, la temàtica d’enguany, que ja s’havia escollit abans de la pandèmia, ja buscava la conscienciació de petits i grans envers el respecte per al medi ambient i en especial per als mars i els oceans. No en va, moltes de les comparses es feien ressò d’aquesta qüestió en les disfresses, o amb pancartes com «els peixos no mengen plàstic» o bé «no llenceu brossa al mar».

Desenes d’infants, acompanyats dels pares, han continuat una estona més la festa a la plaça de la Font de les Oques, amb l’animació de la companyia bagenca l’Avi Lluís i la tremenda Banda.