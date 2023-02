Jordi Gené Sera: «Els edificis fets de fusta ja són competitius»

És fill de Montgai, al sud de la Noguera. Un poble de menys de mil habitants, bàsicament pagès, on el canal d’Urgell va permetre convertir en regadiu bona part de les seves terres. Jordi Gené Sera (Montgai, 1976) va prioritzar els estudis d’enginyeria forestal al d’agricultura. Des de fa anys, ha estat i és un estudiós de les propietats de la fusta a l’Institut Català de la Fusta (INCAFUST), integrat al Centre de Ciència i Tecnologia Forestal de Catalunya, amb seu a Solsona. Tot i que el laboratori forma part de la seva feina, és un home que trepitja el territori i coneix, de primera mà, la realitat dels boscos, de la indústria de transformació i de la construcció d’habitatges plurifamiliars amb fusta. El seu dia a dia laboral es mou entre Solsona i Lleida, mentre que la vida familiar la porta a Manresa i a Montgai.

En els darrers mesos, i coincidint amb la crisi energètica, sembla que la fusta ha recuperat valor econòmic. Es podrà mantenir?

L’aprofitament de la fusta per a usos energètics i per a la construcció fa uns anys que va a l’alça, ja abans de la guerra d’Ucraïna. El conflicte bèl·lic i la covid han generat fluctuacions en els preus, però el creixement de la demanda de fusta s’ha consolidat. El recorregut de la fusta per a la construcció és imparable perquè les prestacions tècniques i els avantatges ambientals són més que evidents.

Ha estat difícil d’arribar al punt actual després d’un treball de dècades del sector. A la mateixa administració li ha costat consumir fusta del país.

Els avenços tecnològics i el medi ambient no sempre van al mateix temps que l’economia. Amb aquestes paraules vull dir que qui compra sol prioritzar el cost econòmic. Això és vàlid per als particulars i per a les mateixes administracions públiques. Ara, tant el consum de fusta per a pèl·let com per a la construcció va a l’alça. Els consumidors han percebut els avantatges de prioritzar la fusta. Hi ha més conscienciació ambiental i els preus encaixen més amb les perspectives socials.

En els darrers anys, veiem que es construeixen edificis grans de fusta. Expliqui’ns els avantatges que comporten.

El canvi de paradigma que permet fer edificis d’alçada és l’evolució i potenciació d’un material que es diu fusta laminada encreuada (CLT, que són les sigles en anglès). Les primeres fàbriques es van aixecar fa un parell de dècades al centre d’Europa. Abans que es popularitzés aquest material, la fusta per a construcció se solia limitar a habitatges unifamiliars, sobretot a països com a Amèrica del Nord i al centre i nord d’Europa.

És evident, doncs, que el CLT és el producte que facilita la construcció d’habitatges plurifamiliars de fusta.

Té unes grans prestacions i és de fàcil muntatge. La fusta, a més a més, comporta uns grans avantatges mediambientals, en especial des del punt de vista d’alta eficiència energètica. A més a més, és un material renovable que ajuda a la gestió forestal. La societat, cada vegada, valora més materials, com la fusta, bon aïllant, i que permet reduir el cost de la calefacció, a l’hivern, i l’aire condicionat, a l’estiu. Els edificis de fusta ja són competitius.

Vostè i el seu equip investiguen sobre la fusta. Quins objectius tenen?

Nosaltres, conscients de la tendència en alça del consum de la fusta en l’edificació, hem de certificar científicament les seves propietats perquè hi ha uns codis de construcció i unes normatives legals molt exigents. Amb relació a la fusta, hi havia un coneixement tradicional i popular perquè se n’ha fet servir durant segles, però calia parametritzar-la, en altres paraules, l’aval científic. Hem de conèixer a fons les nostres matèries primeres, que són les diferents espècies d’arbres i determinar -ne el potencial que tenen.

Hi ha gent que arrufa el nas quan es parla d’edificis de fusta perquè pensa que és un manteniment complicat.

El manteniment s’ha de contemplar en el cas que la fusta sigui vista a l’exterior. Cada vegada, però, hi ha materials que allarguen els períodes de manteniment. Moltes vegades, a la part estructural ni es veu la fusta, perquè pot quedar recoberta. En general, s’ha de dir que el manteniment d’un edifici de fusta no és més rellevant que els fets d’altres materials. I, en el cas de la façana, també es pot fer un recobriment petri, com quan l’estructura és de formigó.

Grans empreses, com el cas d’Ikea, han generat la percepció que la fusta bona ha de venir de països nòrdics.

Amb els treballs que fem de caracterització de la fusta, veiem que hi ha espècies de fusta autòctona amb millors prestacions que la importada. En l’àmbit tecnològic, no serveix d’excusa dir que es compra fusta a altres països perquè té més prestacions.

De cases petites unifamiliars de fusta sí que se’n veuen, des de fa temps.

Comparat amb França i països del nord, encara són molt poques –la majoria al Piri- neu–, tot i que la tendència ha canviat i se n’estan construint a la costa. Hi ha hagut un augment de la demanda.

Quin tipus de fusta és el més indicat per a usos constructius?

En general, les coníferes –pins i avets. Els planifolis, com roures o castanyers, són una fusta més noble, que se sol destinar a fer mobles.

La construcció amb fusta tendirà a processos industrials, com ha fet Compact Habit a Cardona però amb formigó?

Sí, ja tenim empreses bones, molt tecnificades, que operen amb fusta, que és un material que es pot treballar bé en un taller. Tenim bastant ben desenvolupada bona part de la cadena productiva, però hem d’avançar en la fabricació de CLT, la fusta laminada, procedent dels boscos del país. S’ha fet públic que Serradora Boix, de Puig-reig, s’ho està plantejant i això és una bona notícia. Tindrem totes les peces necessàries a les comarques centrals.

Caldrà que tothom cregui en les possibilitats que ofereix la fusta autòctona per a la construcció.

Fa anys que ho intuíem, però no ha estat fins fa dos o tres anys que hem percebut un canvi important entre els prescriptors: enginyers, arquitectes, constructors... Ens falta insistir de cara a l’usuari final a través de fires, jornades, publicacions.

En la mesura que es consumeixi més fusta, hi haurà més gestió forestal i, per tant, menys perill de grans incendis.

Al Centre d’Investigació i Tecnologia tenim estudiat que només es fa servir una tercera part de la fusta dels nostres boscos. S’acumulen les altres dues terceres parts, que són un risc afegit. Amb la potenciació de la construcció de fusta, hi haurà més gestió forestal, més desenvolupament rural, més moviment econòmic... I haurem aconseguit diversificar els usos de la fusta.

En la vostra recerca feu visites a masies antigues per comprovar el comportament de la fusta com a element estructural.

Fa poc vam assessorar una rehabilitació que reutilitzaven fusta de fa segles. Excepte la pedra, difícilment trobarem materials tan bons.

Tota la fusta que trobem és aprofitable?

La majoria, sí. Cada any, a Catalunya el creixement dels boscos supera els tres milions cúbics de fusta i només n’aprofitem un.

La fusta ha tingut i té molts usos. En el futur quin serà el principal?

Crec que serà per a ús estructural, molt centrada en el CLT, que permetrà consumir molta fusta autòctona. Per a feines que en podríem dir de fusteria hi ha futur: portes, finestres, mobiliari. Podem tenir fusta com la que demana el consumidor, que sigui semblant a la d’Ikea. Dels nostres boscos surt tot tipus de fusta i qualitat. Com més hectàrees de bosc es gestioni, més possibilitats hi ha de tenir bona fusta per a la seva transformació.

Quines són les principals línies de treball de l’equip de l’Incafust?

Entre les prioritats, estem analitzant les aptituds de la nostra fusta per a CLT i per a altres usos de fusteria. Estem estudiant les prestacions tèrmiques de les solucions constructives basades en fusta. La societat cada vegada és més exigent en l’eficiència energètica. Una altra línia de treball important és el comportament dels edificis de fusta davant del foc. En contra del que pensa molta gent, la fusta és molt bon material en cas d’incendi. La combustió és més lenta i dona temps a sortir de casa. També impulsem la transferència per dinamitzar la indústria.