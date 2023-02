Althaia crea un Consell Consultiu per contribuir a la presa de decisions

La Fundació Althaia crearà aquest mes de febrer el Consell Consultiu. Es tracta d’un nou òrgan de participació que neix amb la missió d’assessorar i contribuir a la presa de decisions dels diferents òrgans de govern i de direcció de la Fundació Althaia. En formaran part nou persones de reconegut prestigi i amb expertesa en el sector de la salut o altres disciplines relacionades: Miquel Vilardell, Therese Jamaa, Manel del Castillo, Núria López-Bigas, Quim Erra, Marina Geli, Antoni Esteve, Núria Mas i Lluís Guerrero.

La constitució del Consell Consultiu d’Althaia s’emmarca en el procés de transformació de la governança que ha iniciat la institució amb l’objectiu d’estrènyer vincles amb la universitat, reforçar la participació de la societat civil i adaptar-se als actuals estàndards democràtics de les organitzacions. Entre les tasques que té encomanades aquest nou òrgan de participació hi ha la d’assessorar i acompanyar la institució respecte als plans i projectes estratègics. Contribuirà així, des d’una visió externa, en la presa de decisions estratègiques.

El Patronat serà l’encarregat de nomenar el president.

Miquel Vilardell. Catedràtic emèrit de Medicina Interna a la Universitat Autònoma de Barcelona (UAB), ha presidit les societats catalana i espanyola de Medicina Interna i el Col·legi Oficial de Metges de Barcelona. També ha coordinat el conegut com a informe Vilardell sobre la sostenibilitat del sistema sanitari català. El 2015 és president del Consell Assessor per a la Sostenibilitat i el Progrés del Sistema Sanitari del Govern de la Generalitat.

Therese Jamaa. És vicepresidenta de la companyia Huwaei. Nascuda al Líban, ha viscut a París, Londres i durant més de dues dècades a Barcelona. Té una dilatada experiència en el sector de les telecomunicacions, tant en l’àmbit corporatiu com en vendes, negoci i RSC. Jamaa es va incorporar a Huawei procedent de la patronal de la indústria mòbil (GSMA, Global System for Mobile Communications). Abans, va ser directora de desenvolupament de negoci a Qualcomm Europa durant més d’una dècada, i ha treballat com a directora de vendes i de desenvolupament de negoci a Vodafone per al sud d’Europa, Orient Mitjà i Àfrica, i com a directora de negoci a Sema Group Schlumberger.