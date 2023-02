El bus urbà de Manresa va assolir el 2022 xifres rècord de quilòmetres i cost

Les dades del servei de transport urbà de Manresa tenen cara i creu. El 2022 es van assolir dos rècords, però no tots dos van ser positius. Per una banda, el bus urbà mai havia recorregut tants quilòmetres i això vol dir que mai havia donat tant servei. Per l’altra, això té un cost i mai fins ara havia estat tan elevat.

El bus urbà va acostar-se l’any passat als vuit-cents mil quilòmetres recorreguts dintre del terme municipal. Concretament, els vehicles del servei van recórrer 796.194 quilòmetres. Des del 2008 es movia entre els 700.000 i els 750.000 quilòmetres. El 2021 ja es va notar un fort increment de quilòmetres i va arribar a 776.779, una xifra que fins aquell moment tampoc havia estat superada. El doble que a principis de segle El 2022 va arribar la confirmació que el servei va de cara a assolir els 800.000 quilòmetres en un any, el doble que a principis de segle. Amb la lògica davallada del 2020, els quilòmetres recorreguts han tingut una tendència a l’alça amb reduccions puntuals. I això té conseqüències que es demostren amb el fet que l’any passat va ser el que més diners va costar el servei: 3.164.537 euros. Es tracta de la despesa més elevada des dels 3.152.164 euros del 2012. Els darrers 4 anys, la despesa del servei ha estat per sobre dels 3 milions d’euros. Aquesta frontera dels 3 milions s’havia superat anteriorment el 20007, el 2011 i el 2012. Fins al 2019 s’havia mantingut per sota. Segons l’equip de govern d’ERC i Junts, el cost del 2022 va augmentar per l’increment de l’IPC i del carburant, i perquè s’han fet més quilòmetres (s’ha ampliat el servei). Cal dir que es tracta d’una estimació, ja que la liquidació encara no està feta. Un altre apartat important és el del dèficit, que s’acosta als 2 milions d’euros. El 2021, la diferència entre ingressos i despeses va ser de 1.932.278 euros i el 2022, 1.900.576 euros. El dèficit més elevat en la sèrie històrica de seguiment de les grans magnituds del bus urbà que realitza aquest diari correspon a l’any 2012, l’únic fins ara que ha superat els 2 milions d’euros, 2.050.770 euros, exactament. L’Ajuntament va anar reduint aquest dèficit fins a 1,6 milions el 2017, però un altre cop s’ha anat incrementant. En el càlcul del dèficit del 2022 es té en compte l’import de la subvenció per reducció de tarifes (109.649 euros). En quant a l’avaluació del servei la variable més rellevant des del punt de vista públic és la seva utilització. L’any passat 2.168.618 passatgers van fer servir el transport públic, la tercera xifra més elevada només per sota dels 2.246.557 del 2008 i dels 2.218.621 del 2019. D’altra banda, l’ingrés per viatger disminueix a causa de la reducció de tarifes que s’ha fet des de setembre. L’any 2022 va ser de 0,53 euros per viatger. Per trobar una xifra inferior cal retrocedir fins als 0,50 euros del 2008. Els ingressos per venda de bitllets van ser l’any passat de d’1,1 milions, inferiors al 2018 i 2019. Bitllets més barats Aquestes dades es produeixen en el context de la forta rebaixa de preus del transport urbà. A Manresa a partir de l’1 de setembre del 2022, el preu de la T10 del bus urbà va passar de 9,10 a 6,35 euros, mentre que el de la TMes de 32 a 18 euros. Pel que fa a les dades del 2023 caldrà veure com influeix que a mitjans de gener, ERC i Junts anunciessin una nova rebaixa i que la T10 baixés fins als 4,55 euros i la TMes fins als 16 euros, un 50% menys que el preu inicial, fins al 16 de juny, de moment. El 30% de la rebaixa prové del govern central i el 20% l’aporta l’Ajuntament.